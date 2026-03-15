Un niño de 4 años, atropellado por un coche en Churra (Murcia)

Un niño de cuatro años ha resultado herido al ser atropellado por un coche a última hora de esta tarde cuando circulaba en bicicleta en la carretera de Churra, en Murcia, ha informado Emergencias 112 de la región en su cuenta de X.

Sobre las 20:28 horas de la tarde de este sábado, 20 llamadas alertaron al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia solicitando asistencia sanitaria para el niño, que permanecía inconsciente en la calzada tras ser atropellado por el turismo.

Al lugar se desplazó una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyo personal sanitario atendió al menor en el lugar y posteriormente lo trasladó al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con traumatismo craneoencefálico.

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