Habitaciones de aislamiento, laboratorio, quirófano... así el Hospital Gómez Ulla al que irán los españoles del crucero del hantavirus

En la planta 22 del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, se encuentra la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presumido de las instalaciones médicas del hospital militar: "Estamos perfectamente preparados, coordinados con el Ministerio de Sanidad".

La cuarentena de los españoles

Este conocido hospital, va a acoger a los ciudadanos españoles que viajan en el crucero. Según la ministra de Defensa: "Los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado de que estarán el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas". En cuanto a los extranjeros, Margarita Robles ha asegurado que "el Gobierno Español es responsable de los ciudadanos españoles".

Aunque por el momento todos son asintomáticos, las precauciones son clave para evitar que, en caso de que finalmente presenten síntomas, se propague el hantavirus. Robles señala: "Precisamente porque, aunque son asintomáticos pues lo importante es evitar esos riesgos".

Una planta especializada

La planta 22 del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid cuenta con 8 habitaciones de aislamiento, un laboratorio para revisar lo más rápido posible como se encuentran los pacientes, una zona de cuidados críticos por si la situación empeora y un quirófano por si hubiera que realizar intervenciones, y así, no ponen en riesgo de quedar contaminadas otras zonas del hospital.

Además, cuenta con personal médico avanzado especializado en este tipo de transmisiones víricas. Desde su creación, varios médicos han sido derivados al completo a esta planta y, apartados del resto de sus funciones, para que el control sobre los pacientes y sus síntomas sea lo más rápido y efectivo.

El funcionamiento de estas instalaciones tan innovadoras ya fue probado en 2020, cuando los 20 españoles repatriados desde China cumplieron un aislamiento preventivo de catorce días por COVID.

Por la crisis del ébola

La unidad fue creada en 2015 tras la crisis generada por el virus del ébola solo un año antes. En 2014, cuando se confirmó que el español Miguel Pajares llegaba a España contagiado del virus, fue trasladado al Hospital Carlos III. Una vez allí, se improvisó una zona de aislamiento. La enfermera Teresa Romero, tras cometer un error quitándose el material que había utilizado para tratar al enfermo, acabó dando positivo en ébola. Finalmente, acabó curándose y después de lo ocurrido, empezó el proyecto del hospital que este lunes recibirá a los pasajeros españoles del crucero en el que han fallecido tres personas por hantavirus.

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