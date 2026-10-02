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La escalada de precios que golpea al bolsillo en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

La energía y los combustibles vuelven a impulsar los precios mientras las tensiones geopolíticas amenazan con complicar todavía más los próximos meses. En un nuevo episodio de 3x3N analizamos qué está pasando.

Videopodcast '3x3N': la escalada de los precios

La escalada de precios que golpea al bolsillo en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias | Antena 3 Noticias

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Belén Montero
Belén Montero
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Cada vez cuesta más llenar el depósito, hacer la compra o afrontar algunos de los gastos habituales. Los precios vuelven a dispararse y la energía se ha convertido en uno de los principales factores detrás de esta escalada, una situación que termina afectando directamente al bolsillo de los ciudadanos.

En este nuevo episodio de 3x3N, el videopodcast de Antena 3 Noticias, analizamos qué está pasando con los precios en España, qué papel desempeña la situación geopolítica internacional y qué podemos hacer en nuestro día a día para intentar ahorrar. La inflación en España se sitúa ya en el 4,9% en septiembre, su nivel más alto desde febrero de 2023. Una subida causada principalmente el encarecimiento de la energía. En junio, la inflación energética se situaba en el 6,7%, mientras que cuatro meses después supera ya el 21%.

Llenar un depósito puede costar unos 100 euros

Uno de los lugares donde más claramente percibimos esta subida es en las gasolineras. Tanto la gasolina como el diésel se acercan ya a los dos euros de media en España, según se explica en el programa. Esto provoca que repostar un vehículo con un depósito de unos 50 litros pueda rondar los 100 euros, aproximadamente 20 euros más que hace unos meses.

Fran Magaña, redactor del área de Economía de Antena 3 Noticias, explica además que el problema va mucho más allá de los conductores. El incremento de los costes afecta a pescadores, agricultores y empresas, que tienen que hacer frente a unos gastos cada vez mayores. Y ese incremento termina llegando también al consumidor: si producir, transportar o distribuir un producto resulta más caro, parte de ese sobrecoste acaba repercutiendo en nuestros bolsillos.

De Ormuz a Ucrania

Pero ¿qué está provocando esta escalada? Para encontrar algunas de las respuestas hay que mirar fuera de nuestras fronteras. Sonia Calvo, jefa del área de Internacional, señala varios puntos especialmente sensibles en el mapa energético mundial: el estrecho de Ormuz, Bab el Mandeb y las refinerías rusas atacadas por Ucrania.

Aunque España o Europa no compren directamente todo el petróleo procedente de estas zonas, una reducción de la oferta mundial provoca que aumenten los precios internacionales y que sus consecuencias terminen llegando hasta nuestro país. También influyen las decisiones que puedan tomarse en Estados Unidos. Una reducción de sus exportaciones energéticas hacia Europa podría contribuir a bajar los precios estadounidenses, pero tendría el efecto contrario en el mercado europeo.

¿Cómo podemos ahorrar ante la subida de los precios?

Ante este escenario, 3x3N también busca ofrecer algunas herramientas para intentar reducir los gastos cotidianos. Paz Bailón, redactora del área de Sociedad, comienza por una recomendación sencilla: hacer siempre una lista antes de ir a comprar. Prepararla obliga a comprobar previamente qué tenemos en casa y qué necesitamos realmente, reduciendo así las compras innecesarias.

Otra opción es planificar un menú semanal y apostar por frutas y verduras de temporada, productos que suelen contar con una mayor oferta cuando se encuentran en su mejor momento. Y hay otra recomendación fundamental: comparar precios. Según los datos de la OCU, elegir un supermercado u otro puede suponer un ahorro de hasta 1.300 euros al año.

Con los precios al alza y la energía de nuevo en el centro de las preocupaciones económicas, los próximos meses estarán muy condicionados por lo que ocurra fuera de nuestras fronteras. Una evolución internacional que, tarde o temprano, puede terminar reflejándose directamente en nuestros bolsillos.

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