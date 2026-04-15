'Desmintiendo bulos', la web del Ministerio de Transportes con información verificada sobre el accidente de Adamuz

Desde el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, que provocó la muerte de 46 personas y dejó cientos de heridos, han circulado todo tipo de informaciones, muchas de ellas falsas. Para evitar la difusión de estos bulos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha una página web llamada 'Desmintiendo bulos', con la que busca aclarar lo ocurrido tanto en este siniestro entre un tren Iryo y un Alvia, como en el descarrilamiento del convoy de Rodalies en el municipio barcelonés de Gélida dos días después.

El ministro Óscar Puente ha anunciado la creación del portal a través de su cuenta en 'X', con el objetivo es ofrecer "información de verdad". Según el Ministerio, desde los accidentes se han detectado "informaciones sesgadas y no veraces que contribuyen a generar desconfianza sobre el sistema ferroviario y el uso del tren".

En la web se recogen casi cuarenta informaciones falsas, entre ellas, una que aseguraba que "la Guardia Civil fotografió a funcionarios de Transportes saltándose el precinto policial para llevarse trozos de vías". Frente a esto, el Ministerio aclara que "Adif no ha entrado a retirar material de una zona precintada" y que "todos los trabajos se realizaron con conocimiento y presencia de agentes de la Guardia Civil", quienes además dejaron constancia de ello en las actas judiciales.

Otro de los rumores asegura que "el freno del Alvia no funcionó correctamente", pero el análisis de la "caja negra" del tren confirma que tres segundos antes de dejar de registrar datos se activó una frenada de emergencia automática por parte del sistema LZB, tras detectar un fallo en la infraestructura. "El freno se activó automáticamente en el Alvia", explica el ministerio.

¿El es tren seguro?

También se habló que "Adif cambió en secreto el raíl de Adamuz", hecho que niegan, ya que expresan que la decisión de sustituir ese carril se realizó con comunicación previa a la jueza y por petición de los proveedores debido a una falta de trazabilidad. "Todo el material eliminado se encuentra bajo custodia y a disposición de los investigadores", precisan.

Entre los bulos más repetidos figura el de que "viajar en tren ya no es seguro". El ministerio responde que "el sistema ferroviario español es seguro y regulado por Europa", asegurando que ningún tren circula si no cumple los estándares internacionales. Además, los datos lo respaldan que entre 2017 y 2024 los accidentes graves se redujeron de 26 a 18, y España tiene menos siniestros ferroviarios que Alemania, Francia o Italia: "Estamos por debajo de la media europea en la media de accidentes ferroviarios con personas implicadas, pese a contar con la red de alta velocidad más extensa de Europa".

Así mismo aclara aspectos técnicos, como que el carril del Iryo era nuevo y fabricado en 2023 e instalado en 2025. Además de que las soldaduras realizadas por Adif cumplían las normas de seguridad y calidad exigidas por la Asociación Española de Normalización.

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