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Preocupante invasión de algas asiáticas en las playas de Cádiz

La Diputación gaditana hace frente a la llegada masiva de algas asiáticas que viven en sus costas desde 2019 y muestra su apoyo a los municipios afectados.

Playas andaluzas plagadas de algas.

Invasión de algas asiáticas en las playas de Andalucía | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

Las algas asiáticas ya son un problema para el litoral gaditano. De hecho, la Diputación de Cádiz reforzará este año su apoyo a los municipios afectados – Rota, El Puerto de Santa María, Cádiz, Conil, Barbate, Tarifa, San Roque, Algeciras y La Línea de la Concepción– con una partida de 605.000 euros incluida en el Plan Integral de Transición Ecológica 2026.

Tan solo en el pasado mes de mayo se han llegado a retirar 350 mil kilos de esta alga invasora y el año pasado se llegaron a limpiar casi tres millones y medio de kilos.

Los vecinos se quejan desesperanzados de la situación que viven sus playas desde 2019. "Hay gente que intenta bajar a la playa y se tiene que volver porque es imposible estar", exponía una vecina de Rota.

Los ayuntamientos están preocupados

La decisión de la diputación de reforzar su apoyo se produjo durante una reunión del Grupo de Trabajo Estable sobre el Alga Invasora, que sirvió para coordinar actuaciones de cara a la temporada de playas y compartir información entre los ayuntamientos afectados por este fenómeno.

La reunión ha estado presidida por Javier Vidal, vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica, departamento que impulsa este equipo de trabajo. El objetivo del encuentro ha sido poner en común experiencias, dudas y estrategias entre las localidades que sufren la llegada masiva de arribazones a sus costas, que aseguran estar preocupadas, entre otras cosas, por la difícil gestión de su retirada.

"Si intentan limpiarlo un día, al día siguiente te encuentras otra vez", cuenta un vecino de Rota.

El encuentro también ha permitido mirar hacia Portugal, que también se ve afectado desde 2024. La jornada culminó con la participación de Ana Margarida Ferreira, responsable del Departamento de Medio Ambiente y Mar de la Cámara Municipal de Cascais, que explicó cómo afronta esta región la gestión de la invasión.

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