Las playas de Orihuela, colapsadas por culpa de las algas: "Es una vergüenza (...) hay dejadez con la limpieza"

Seguro que son muchos los que a estas alturas del año se han plantando ya en la playa. Quien no, ya soñará con hacerlo. La elección de la mejor playa para pasar unos días de descanso es uno de los mayores dilemas a la hora de plantear las vacaciones. Que si el hotel bien cerca del agua, que si la crema solar, poner el coche a punto o, lo más importante, la calidad del agua del mar.

Algo que suele molestar bastante a los bañistas cuando se adentran en el agua para refrescarse, o incluso en la orilla, es toparse con montañas de algas. Es algo que ha ocurrido en la playa de Orihuela, Alicante, donde incluso es prácticamente imposible plantar la toalla en la arena. Se trata de posidonia. Veraneantes y bañistas están muy enfadados puesto que no se esperaban esto en sus primeros días de descanso y desconexión.

En plena temporada de verano, toneladas de algas colapsan las primeras líneas de las playas de la zona. La posidonia es un tipo de alga que llega tras los últimos coletazos de la DANA y las fuertes mareas del levante en esta temporada. "Es una vergüenza", o "no me gusta", nos cuentan los bañistas que acuden a estas playas.

Los servicios de limpieza amontonan las algas para su posterior secado. De esta forma, cuando las retiren, no se perderá arena de las playas de las costas valencianas. Sin embargo, el mal olor y las malas vistas no calman el enfado de los veraneantes y acusan al ayuntamiento. La institución ha respondido asegurando que no son residuos, sino naturaleza. Además, Orihuela se encuentra a la espera del visto bueno de la Conselleria para realizar la retirada de algas.

Posidonia oceánica

La posidonia oceánica es una planta que cuenta con raíz, tallo, hojas, frutos y flores que se adaptó a vivir debajo del mar, según National Geographic, una especie endémica del mar Mediterráneo que actualmente forma parte de uno de los ecosistemas más importantes de este, abarcando un papel fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad.

La importancia de la posidonia residen en varios aspectos. Por un lado, según el medio citado, constituye la comunidad clímax del mar Mediterráneo. Una comunidad clímax es aquella que bajo las condiciones del suelo y el clima de un ecosistema determinado tiene la posibilidad de desarrollarse de manera estable, o lo que es lo mismo, una comunidad madura en la que los organismos que la componen hacen un uso adecuado del espacio y de la energía, y en la que se establece un equilibrio entre los organismos y el entorno.

Su capacidad de crecer tanto en vertical como en horizontal da lugar a que en ocasiones forme arrecifes que actúan de refugio para la flora y fauna marina, posicionándose como una especie clave de la que dependen muchas otras en el Mediterráneo. Además, otra virtud de esta planta reside en su capacidad para capturar el carbono disuelto en el agua de mar. La posidonia es capaz de almacenar más del doble del carbono que los bosques templados y tropicales del planeta. También tiene gran capacidad de producir oxígeno, puesto que las praderas de posidonia pueden liberar al ecosistema hasta 20 litros de oxígeno por día y metro cuadrado.

