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Preocupación entre los vecinos de Cantillana tras el aumento de robos y agresiones en la última semana

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo especial en el municipio sevillano, que hasta el momento semana ha saldado con cinco detenidos.

Preocupación entre los vecinos de Cantillana tras el aumento de robos y agresiones en la última semana

Preocupación entre los vecinos de Cantillana tras el aumento de robos y agresiones en la última semana

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Pilar Lombardo
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La tensión entre los residentes de Cantillana, en Sevilla, ha aumentado en la última semana, marcada por una oleada de robos en viviendas, comercios, vehículos e incluso a personas mayores. Paco, propietario de una tienda de alimentación, asegura haber sido asaltado hasta en tres ocasionespor el mismo individuo en apenas 24 horas. “Entró completamente encapuchado, con una pistola en la mano, y gritó: ‘el dinero o la vida’”, relata. El comerciante recuerda con angustia aquellos momentos y reconoce que vive con el temor de que el agresor pueda regresar, ya que llegó a verle el rostro.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Numerosos vecinos han denunciado otros incidentes recientes, como el robo de un bolso a una mujer a las puertas de un supermercado o intentos de asalto en vehículos. Estos hechos están generando una creciente sensación de inseguridadentre la población, no solo por la frecuencia de los robos, sino también por el aumento de la violencia. Según los testimonios, son habituales las peleas y agresiones, algunas de ellas con palos y armas blancas.

La situación está afectando de forma directa a la vida cotidiana del municipio sevillano. Actividades habituales como pasear, hacer la compra, acudir al trabajo o ir al parque con los hijos se han convertido en motivo de preocupación para muchos vecinos. Ante este escenario, reclaman medidas más contundentes, como un refuerzo de la presencia policial y una respuesta más rápida y eficaz ante los incidentes.

En este contexto, los residentes han anunciado una concentración pacífica prevista para el próximo 19 de abril, con el objetivo de exigir mayor seguridad y visibilizar su malestar.

Por su parte, la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo especial en la zona que, hasta el momento, se ha saldado con cinco detenidos. No obstante, las investigaciones continúan abiertas para esclarecer completamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales. Las autoridades aseguran que se está trabajando de forma coordinada para frenar esta escalada de incidentes y recuperar la normalidad en el municipio.

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