Hallan el cadáver de un hombre que llevaba al menos dos años muerto en su casa de Cabrera d'Anoia

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cadáver de un hombre que llevaba al menos dos años muerto en el interior de su vivienda en Cabrera d'Anoia, en Barcelona, aunque no han podido confirmar el tiempo exacto por el avanzado deterioro del cuerpo. El aviso lo dieron los vecinos, preocupados porque hacía mucho tiempo que no veían salir a la familia del domicilio, aunque todo apuntaba a que seguían viviendo allí porque oían movimiento.

Los agentes acudieron este miércoles a la vivienda, situada en una zona de urbanizaciones, y encontraron el cuerpo de un hombre de unos 75 años en avanzado estado de descomposición. Estaba cubierto con una manta y se encontraba en una de las estancias de la casa. Según la información conocida, la mujer del fallecido explicó a los agentes que su marido había muerto en 2024 mientras estaba sentado en el sofá. Posteriormente, habrían trasladado el cuerpo a una habitación y lo habrían cubierto.

Los Mossos han confirmado que las dos mujeres que vivían en la vivienda eran familiares del fallecido, aunque no han precisado si se trataba de su pareja y su hija, pero los vecinos de la zona sí que confirman esta información. Ambas fueron trasladadas a un hospital para ser valoradas.

Los investigadores no han apreciado indicios de criminalidad en una primera inspección, aunque mantienen abierta la investigación hasta conocer los resultados de la autopsia.

Una familia completamente aislada

Los vecinos llevaban tiempo preocupados por la situación. Manolita, una de las residentes de la zona, vivía puerta con puerta con la familia desde hacía nueve años. Cuenta que las discusiones entre ellos eran frecuentes y estaban relacionadas, entre otras cosas, con la enorme cantidad de basura acumulada en la vivienda. También asegura a Antena 3 que era habitual ver ratas y otros animales alrededor de la casa.

Según su testimonio, la familia apenas salía al exterior y recibían en la vivienda las compras y cajas de los supermercados. Cuando esta vecina preguntaba por el hombre, la mujer le decía que estaba enfermo y no le daba mayores explicaciones. "Era muy buen hombre, nadie podría pensar esto", dice, compungida.

El exterior de la vivienda también presentaba signos de abandono. El coche continúa estacionado en la puerta y luce una pegatina de la ITV caducada desde 2023, lo que evidencia que llevaba tiempo sin utilizarse, según ha podido comprobar este medio.

Madre e hija habrían explicado a los agentes que apenas salían de casa desde la pandemia y que realizaban las compras por internet. Los repartidores dejaban los pedidos fuera y ellas salían a recogerlos, una versión que coincidiría con lo que explica Manolita.

Ahora, la investigación trata de reconstruir qué ocurrió desde la muerte del hombre y por qué el cadáver permaneció durante años en la vivienda, aunque todo apunta a que no hay signos de criminalidad. La autopsia deberá determinar ahora cuándo se produjo exactamente el fallecimiento y cuál fue la causa.

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