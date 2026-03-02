La Fiscalía de Lugo presenta una querella contra José Tomé, exdirigente del PSOE, por acoso sexual

El pasado mes de diciembre se presentó una denuncia contra José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos, por un presunto caso de acoso sexual. La denuncia llegó a través del canal interno del Partido Socialista (PSOE), al que pertenecía en ese momento.

Tras conocerse los hechos, Tomé anunció que dejaba su cargo como presidente de la Diputación de Lugo, aunque seguiría como alcalde y diputado provincial, pero ya sin pertenecer al PSOE.

Casi tres meses después, la Fiscalía Provincial de Lugo ha decidido presentar una querella contra Tomé, ya que considera que hay "indicios fundados de criminalidad" para investigar un presunto delito de acoso sexual y abuso en el ejercicio de su cargo.

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2025 y están "suficientemente determinados" como para iniciar el proceso judicial. Con esta decisión, el asunto pasa ahora a los tribunales, donde se podrán ejercer plenamente los derechos de defensa y contradicción.

Aunque apuntan que todo ello "sin ser preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía, de manera que, una vez judicializado el asunto, puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción".

Mientras tanto, Tomé continúa al frente del Ayuntamiento de Monforte como alcalde no adscrito, con el apoyo de los concejales socialistas que aún forman parte del gobierno local. En los últimos días también se ha producido la renuncia de la concejala de Igualdad, cuyo puesto será ocupado por Miguel Tomé, hijo del alcalde.

