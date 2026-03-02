Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Denuncia PSOE

La Fiscalía de Lugo presenta una querella contra José Tomé, exdirigente del PSOE, por acoso sexual

Casi tres meses después de su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, el ministerio público ve indicios suficientes para investigar los hechos.

Fiscal&iacute;a se querella contra Jos&eacute; Tom&eacute; tras recibir denuncia contra &eacute;l por acoso sexual

Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir denuncia contra él por acoso sexualEUROPAPRESS

Publicidad

El pasado mes de diciembre se presentó una denuncia contra José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos, por un presunto caso de acoso sexual. La denuncia llegó a través del canal interno del Partido Socialista (PSOE), al que pertenecía en ese momento.

Tras conocerse los hechos, Tomé anunció que dejaba su cargo como presidente de la Diputación de Lugo, aunque seguiría como alcalde y diputado provincial, pero ya sin pertenecer al PSOE.

Casi tres meses después, la Fiscalía Provincial de Lugo ha decidido presentar una querella contra Tomé, ya que considera que hay "indicios fundados de criminalidad" para investigar un presunto delito de acoso sexual y abuso en el ejercicio de su cargo.

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2025 y están "suficientemente determinados" como para iniciar el proceso judicial. Con esta decisión, el asunto pasa ahora a los tribunales, donde se podrán ejercer plenamente los derechos de defensa y contradicción.

Aunque apuntan que todo ello "sin ser preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía, de manera que, una vez judicializado el asunto, puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción".

Mientras tanto, Tomé continúa al frente del Ayuntamiento de Monforte como alcalde no adscrito, con el apoyo de los concejales socialistas que aún forman parte del gobierno local. En los últimos días también se ha producido la renuncia de la concejala de Igualdad, cuyo puesto será ocupado por Miguel Tomé, hijo del alcalde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO | Juanma Moreno rompe a llorar tras recordar el accidente de Adamuz: "Mucha gente se sorprende..."

VÍDEO | Juanma Moreno rompe a llorar tras recordar el accidente de Adamuz: "Mucha gente se sorprende..."

Publicidad

España

Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir denuncia contra él por acoso sexual

La Fiscalía de Lugo presenta una querella contra José Tomé, exdirigente del PSOE, por acoso sexual

El Rey emérito Juan Carlos I saluda a su llegada a Sanxenxo

El rey Juan Carlos se encuentra bien y tranquilo en un hotel en Abu Dabi

Este será el ganador de las Elecciones de Castilla y León 2026 según Chatgpt

Este será el ganador de las Elecciones de Castilla y León 2026 según Chatgpt

Ministro Albares
ATAQUE A IRÁN

Albares no tiene información de que EE.UU. haya usado bases militares españolas para el ataque a Irán

El Rey Felipe VI interviene durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Casa Real

Felipe VI pide moderación en Oriente Medio ante el riesgo de escalada regional

Imagen del 60 cumpleaños de Ábalos
PSOE

Las imágenes de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el 60 cumpleaños de Ábalos

El presidente, su mujer, Koldo y ministros como Bolaños se dieron cita en el restaurante de Víctor de Aldama.

Los audios de una subordinada del exDAO: "Ascendía a sus amantes"
POLICÍA NACIONAL

Los audios de una subordinada del exDAO: "Ascendía a sus amantes"

Una subordinada del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional asegura que se alteraron reglas internas para favorecer a una inspectora con la que, según su relato, mantenía una relación íntima. La revelación se suma a la querella por presunta agresión sexual que precipitó la dimisión de José Ángel González Jiménez.

José Luis Rodríguez Zapatero

El PP lanza una ofensiva parlamentaria contra Zapatero en vísperas de su comparecencia por el 'caso Koldo'

Castilla y León encara la recta final con el PP sin mayoría y Vox como llave de gobierno

Castilla y León encara la recta final con el PP sin mayoría y Vox como llave de gobierno

SÁNCHEZ

VÍDEO | Pedro Sánchez sorprende con una atrevida ruta enduro el día de su cumpleaños: "¡A por los 54!"

Publicidad