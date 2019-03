"Los porteros guardaban las entradas en una urna para revenderlas en el parking"

Doce días después de la tragedia en el Madrid Arena, un nuevo testimonio confirma que en la fiesta organizada por la empresa DivierTT hubo reventa de entradas.

Un joven que prefiere no mostrar su rostro en televisión ha asegurado en Espejo Público que vio cómo se guardaban los pases en una especie de buzón y cuando se acumulaban bastantes lo vaciaban e iban al parking para revenderlas. "Por eso no las rompían como suelen hacer en los conciertos", afirma. Este testimonio contradice las declaraciones de los responsables de la empresa, quienes argumentan que no se cortaron las entradas por el gran número de afluencia.

Jose asegura que el precio de las entradas en la reventa ascendía a los 45 euros, cinco más de su precio en taquilla y afirma que el tapón que se produjo en el pasillo en el que fallecieron las cuatro jóvenes no fue el único. "Había colapsos en todas partes: en las escaleras, el baño, los roperos, etc."

Además, este testigo acusa a los porteros de cobrar a la gente por aparcar cerca del Madrid Arena y permitir hacer botellón allí.