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Ponle Freno impulsa la seguridad vial en un fin de semana con millones de desplazamientos

Durante estos tres días se prevén más de cuatro millones de desplazamientos, dentro de una operación especial que podría superar los diecisiete millones en total.

Tráfico en la A3

Ponle Freno impulsa la seguridad vial en un fin de semana con millones de desplazamientos | EFE

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Marta Alarcón
Publicado:

Con la llegada de la Semana Santa, millones de personas se preparan para viajar por carretera en uno de los periodos con mayor volumen de tráfico del año. Solo durante este primer fin de semana se prevén más de cuatro millones de desplazamientos, dentro de una operación especial que podría superar los diecisiete millones en total. Por eso, Ponle Freno ha lanzado una nueva campaña para informar sobre qué podemos hacer en caso de accidente o avería.

Este año marca además un cambio importante para los conductores: es la primera vez que resulta obligatorio llevar en el vehículo la baliza V16, un dispositivo luminoso diseñado para mejorar la seguridad en caso de avería o accidente. Su objetivo principal es evitar atropellos, especialmente aquellos que ocurren cuando los conductores salen del coche para colocar los tradicionales triángulos de emergencia. Según datos de la Dirección General de Tráfico, alrededor de 25 personas fallecen cada año en estas circunstancias en España.

¿Cómo actuar en caso de emergencia?

Ante una situación de emergencia en carretera, las autoridades recomiendan actuar con calma y seguir una serie de pasos básicos. En primer lugar, si es posible, se debe apartar el vehículo fuera de la vía. Sin necesidad de salir del coche, hay que activar las luces de emergencia y colocar la baliza V16, que no solo emite una señal luminosa, sino que también envía la ubicación en tiempo real.

Si es necesario abandonar el vehículo, se debe hacer siempre con chaleco reflectante y por el lado más alejado del tráfico, evitando en todo momento invadir la calzada. Aun así, siempre que las condiciones lo permitan, lo más seguro es situarse en una zona protegida lejos de la carretera.

La operación especial de tráfico de estas fechas se desarrollará en dos fases. La primera tiene lugar durante este fin de semana, con millones de desplazamientos previstos. Las autoridades recuerdan la importancia de planificar el viaje con antelación, elegir rutas seguras y consultar el estado del tráfico para reducir riesgos.

27 fallecidos hace un año

El recuerdo de los accidentes del año pasado, en los que fallecieron 27 personas durante estas fechas, refuerza el mensaje de prudencia en la carretera.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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