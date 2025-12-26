Las recomendaciones de la DGT ante los desplazamientos por Navidad en pleno temporal

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 8 millones de desplazamientos por carretera durante la segunda fase de la Operación Especial de Navidad, coincidiendo con el periodo de Año Nuevo. Esta fase se desarrolla desde la tarde del viernes 26 de diciembre hasta la medianoche del 1 de enero, y se enmarca en un dispositivo especial que, junto a la fase de Reyes, alcanzará los 14 millones de viajes.

Según Tráfico, los momentos más desfavorables para circular en esta segunda fase serán entre las 18:00 horas del viernes y las 13:00 del sábado, así como el domingo entre las 19:00 y las 21:00 horas.

Complicaciones en los accesos a grandes ciudades

Las carreteras españolas presentan importantes dificultades de circulación, especialmente en los accesos y salidas de los principales núcleos urbanos. Las peores situaciones se concentran en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, donde se registran retenciones derivadas del aumento de desplazamientos.

A las complicaciones propias del tráfico navideño se suma el mal tiempo que está haciendo en toda la península. Más de 30 carreteras secundarias se ven afectadas por nieve y hielo, con especial incidencia en Asturias, Cantabria, Burgos y Huesca.

El tiempo previsto para el fin de semana

El último fin de semana del año estará marcado por un tiempo inestable, sobre todo en el área mediterránea y Baleares, donde se esperan lluvias localmente fuertes, viento intenso y nevadas en zonas de montaña.

Aunque las temperaturas tenderán a subir poco a poco, todavía habrá heladas por las noches, especialmente el sábado, en varias zonas del interior peninsular. El domingo, las heladas quedarán restringidas a áreas montañosas, pero sí que habrá niebla, la cual, pueda reducir la visibilidad y dificultar la conducción.

Medidas para conducir con seguridad

Para hacer frente al elevado volumen de desplazamientos, la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial de regulación y vigilancia, que incluye la habilitación de carriles reversibles, rutas alternativas y la paralización de obras en las carreteras. Y recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de iniciar cualquier desplazamiento, especialmente en rutas de montaña o zonas del norte peninsular.

Tráfico insiste en la necesidad de no consumir alcohol antes de conducir y mantener la máxima atención, especialmente en trayectos cortos por la noche, muy habituales en estas fechas.

Entre las recomendaciones básicas están: revisar el estado del vehículo, comprobar luces y líquido anticongelante, llevar cadenas, aumentar la distancia de seguridad y mantenerse informado sobre la meteorología y el estado de las carreteras ante la posible presencia de nieve, hielo o viento.

