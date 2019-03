Policías locales al desnudo para pedir aire acondicionado

Probablemente no se han desnudado nunca delante de tantas cámaras. Dicen que en sus instalaciones hace un calor insoportable y que no les hacen caso cuando piden aire acondicionado.



Trabajan bajo un techo metálico, sin ventilación y sin refrigeración. Denuncian que el ayuntamiento no les escucha y que ya no pueden más. Así que han decidido dar a conocer públicamente su protesta con una acción que no ha pasado desapercibida para nadie. Con este particular 'strep tease' esperan que, al menos, les escuchen.