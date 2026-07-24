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Así sonó la alerta en Navas del Rey: "No nos dejaron sacar nada"

El principal enemigo es el fuego que complica los desalojos en varios municipios.

Así sonó la alerta en Navas del Rey: "No nos dejaron sacar nada"

Así sonó la alerta en Navas del Rey: "No nos dejaron sacar nada" | Antena 3 Noticias

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Ruth Galvez
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El miércoles, a las 13 horas, se declaró el incendio forestal de Ávila que ha acabado afectando a municipios de la Comunidad de Madrid. Ambos fuegos han provocado que, por primera vez en la historia de nuestro país, el Gobierno haya declarado la emergencia nacional por catástrofe natural.

En Castilla y León han amanecido con 9 incendios activos, cuatro de gravedad, entre los que preocupa Burgohondo (Ávila), con tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio, y una urbanización de El Tiemblo.

La principal emergencia nacional ahora es luchar contra las llamas, ya que es una batalla desigual, y que no para ni de noche. En Burgohondo un tractor se ha jugado el tipo por cortar el paso del fuego. Un peligro que también llega a localidades como el Tiemblo donde muchas calles y casas prenden de madrugada, y como se ve una manguera totalmente ardida.

En muchos casos hay que salir rápido y por cualquier medio como una residencia en Pelayos de la Presa, en Madrid, que les han desalojado y se han refugiado en Villamanta.

Cientos de vecinos, tres residencias de mayores y una de personas con discapacidad acaban en un polideportivo. "Dejar todo que lo importante es que salgáis vosotros", afirmaba un ciudadano. Muchos han sido recogidos por familiares sin dormir y otros han sido trasladados a otros centros.

Este incendio destaca por su especial virulencia, ya que en la tarde del jueves avanzó a unas magnitudes asombrosas, a una velocidad de 30 kilómetros en 40 minutos.

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