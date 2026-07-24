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Atrincherado

Un hombre se atrinchera con una escopeta en su vivienda de Villarobledo

El hermano del atrincherado dio la voz de alarma después de que le echara de casa y pegara un tiro al aire.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia Civil Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Un hombre se ha atrincherado este viernes en su vivienda de Villarrobledo (Albacete) armado con una escopeta, lo que ha provocado un amplio despliegue de la Guardia Civil para tratar de resolver la situación. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, fue el hermano del atrincherado quien alertó a los servicios de emergencia tras ser expulsado de la vivienda por el hombre, que posteriormente se encerró en el interior del domicilio.

Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil ha activado a la Unidad Especial de Intervención (UEI), especializada en este tipo de incidentes. Las primeras investigaciones apuntan a que ambos hermanos se encontraban dentro de la vivienda cuando el hombre, en un estado de gran alteración, presuntamente amenazó al otro con un arma de fuego, obligándole a abandonar la casa, según publica El Digital de Albacete.

Las mismas fuentes indican que el atrincherado dispone de una escopeta porque es cazador y que, durante el incidente, habría efectuado al menos un disparo al aire. Por el momento, la intervención continúa en marcha mientras los agentes tratan de poner fin al atrincheramiento sin que se produzcan heridos.

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