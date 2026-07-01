Donald Trump ganó más de mil millones de dólares en un año gracias al negocio de las criptomonedas

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, va a celebrar el día nacional estadounidense con mucho más dinero en sus bolsillos. Desde su retorno a la Casa Blanca ha triplicado sus ingresos y ha ingresado en el último año solo en criptomonedas la friolera cifra de 1.228 millones de dólares gracias en parte a las leyes que él mismo ha promovido.

Un negocio redondo

Gracias a la ley que promulgó sobre monedas digitales en 2025, él y su familia se han hecho de oro. Con su propio token digital conocido como '$TRUMP', el presidente habría generado cientos de millones de dólares en dividendos. El mandatario ha querido elogiar las criptodivisas de las que ha obtenido un enorme beneficio: "Están muy de moda y a la gente le gustan", afirmaba Trump.

Una fortuna multiplicada por tres

El patrimonio del mandatario neoyorkino casi se ha triplicado en apenas dos años, pasando de los 2.300 millones de dólares hasta los 6.500. La Casa Blanca niega que exista un conflicto de intereses. Ahora con las criptomonedas Donald J. Trump obtiene más ingresos que con su imperio inmobiliario.

Y aumenta la polémica

La polémica continua estas semanas, tras las últimas informaciones que sugieren que la primera dama, Ivanka Trump, y su yerno, Jared Kushner, estarían involucrados en la construcción de complejos turísticos en una zona protegida de Albania. No hay que olvidarse también del megaproyecto de 600 millones de dólares para para el salón de baile de la Casa Blanca que no ha pasado desapercibido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.