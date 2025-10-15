Encuentran muerta a una menor de 15 años en un piso en Palma de Mallorca

Una menor de 15 años ha sido localizada muertaen un piso en Palma. Así lo ha avanzado la Policía Nacional al diario 'Mallorcadiario'. El hallazgo se ha producido durante la madrugada de este miércoles, entre las 2:00 y las 3:00 horas. Cuando los sanitarios se personaron en la vivienda tras el aviso, solo pudieron certificar la muerte de la joven.

El Grupo de Homicidios, según el citado medio, ha inspeccionado la zona recabando todas las pruebas. Mientras tanto, se espera la autopsia para esclarecer la causa específica de la muerte.

'Última hora' detalla que fue uno de los moradores de la vivienda quien dio la voz de alarma a los servicios de emergencia tras hallar a la chica sin pulso.

