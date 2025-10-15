Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Mallorca

Encuentran muerta a una menor de 15 años en un piso en Palma de Mallorca

Cuando los sanitarios se personaron en la vivienda tras el aviso solo pudieron certificar la muerte de la joven.

Imagen de un furg&oacute;n de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de un furgón de la Policía Nacional EFE

Publicidad

Una menor de 15 años ha sido localizada muertaen un piso en Palma. Así lo ha avanzado la Policía Nacional al diario 'Mallorcadiario'. El hallazgo se ha producido durante la madrugada de este miércoles, entre las 2:00 y las 3:00 horas. Cuando los sanitarios se personaron en la vivienda tras el aviso, solo pudieron certificar la muerte de la joven.

El Grupo de Homicidios, según el citado medio, ha inspeccionado la zona recabando todas las pruebas. Mientras tanto, se espera la autopsia para esclarecer la causa específica de la muerte.

'Última hora' detalla que fue uno de los moradores de la vivienda quien dio la voz de alarma a los servicios de emergencia tras hallar a la chica sin pulso.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el hallazgo de una menor muerta y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre lo ocurrido en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro EXTERNO|||perfil de Google.

Jordi Sabaté, enfermo de ELA, necesita urgentemente un auxiliar de enfermería: "Solo nos ofrecen como única opción la eutanasia"

Antena3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Examen de Selectividad

La nueva Selectividad de 2026 será más exigente y más práctica

Inmovilizadas hasta el día 20 por la Dermatosis Nodular las ganaderías cántabras que fueron al concurso de Gijón

Aumentan los focos de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en España: se registran seis nuevos casos

Imagen de archivo de una ambulancia en Andalucía

La Policía Nacional investiga en Sevilla la muerte de una menor de 14 años tras caer desde un balcón

Imagen de un furgón de la Policía Nacional
Mallorca

Encuentran muerta a una menor de 15 años en un piso en Palma de Mallorca

Imagen de archivo de la Guardia Civil
Badajoz

Detenido en La Codosera por un posible crimen machista tras morir atropellada su pareja

Manifestaciones por Gaza
Huelgas

Paros y huelga general en apoyo a Palestina en toda España dos días después del acuerdo para Gaza

Las manifestaciones se convocan en un contexto de "paz" después de que Hamás e Israel firmasen el acuerdo que promete el fin de la guerra en Gaza y que fue planteado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 15 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Yang Liwei, primer astronauta chino

Efemérides de hoy 15 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de octubre?

Matayayas

Detenida en A Coruña 'la matayayas' por la muerte de otra mujer durante un permiso penitenciario

Un PBE como el que usaron los tripulantes que tuvieron problema

Advierten a las aerolíneas de un fallo en respiradores de emergencia de los aviones: una máscara casi asfixia a un tripulante

Publicidad