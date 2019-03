La policía y Metro de Madrid investigan las causas del accidente en Fuenlabrada

El Cuerpo Nacional de Policía y Metro de Madrid han abierto sendas investigaciones para esclarecer las causas del accidente que ayer costó la vida a dos personas y dejó heridas leves a otras dos tras chocar un tren de Metrosur con el tope de una vía muerta en las cocheras de Loranca, entre los términos de Fuenlabrada y Móstoles.



Las víctimas mortales son José Manuel Pérez, de 35 años y responsable de mantenimiento de Ciclo Corto de Metro, y una joven suiza de 17 años que cuidaba al hijo de Pérez. Los dos heridos leves son la mujer de José Manuel Pérez, Rosa María S., de 37 años, que anoche fue dada de alta en el hospital al que fue trasladada, y el hijo de ambos, de 4 años, que hoy permanece ingresado en el hospital Niño Jesús. Los cuatro viajaban en la cabina del convoy, en el que no iban más personas cuando ocurrió el siniestro en una vía de pruebas de las cocheras.



El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, que estaba de guardia y acudió al lugar del siniestro, no ha querido hoy "aventurarse" a dar detalles sobre el mismo y ha declarado que la "Policía Judicial y la empresa Metro trabajan coordinados para esclarecer las causas".



Preguntado sobre la prohibición de Metro de que accedan a las cabinas familiares de los trabajadores, el consejero ha respondido: "Las reglas de funcionamiento de este complejo son las que marca Metro. Yo no puedo decir cuáles son y, en este caso, deberá confirmarlas el propio Metro".



Las mismas fuentes han añadido que el cadáver de la menor suiza permanece en los depósitos judiciales del tanatorio de Móstoles a la espera de que lleguen sus familiares, mañana por la mañana, para tramitar la repatriación de los restos mortales.



Percival Manglano no ha podido informar sobre si alguno de los trabajadores de Metro ha sido apartado o sancionado a causa de este accidente y sí ha desvelado que ya dio el pésame a los familiares de los fallecidos en el día de ayer.



Por su parte, el consejero de Transportes e Infraestructuras, Pablo Cavero, ha interrumpido sus vacaciones y se ha incorporado a su despacho para seguir, junto a los responsables de Metro de Madrid, la investigación abierta sobre el accidente.



Portavoces sindicales de Metro de Madrid han apuntado a la testigo del accidente y el "volcado de datos" del vehículo como las dos posibles vías para conocer cómo ocurrió el accidente que en la tarde del martes motivó la muerte de dos personas al chocar un tren de Metrosur con el tope de una vía de pruebas.



Ignacio Arribas, secretario de CCOO en Metro de Madrid, ha indicado que los pormenores del accidente podrán conocerse a través del "volcado de datos" del tren accidentado, y ha precisado que aunque es posible obtener información estos vehículos "no llevan 'caja negra', no son como los aviones". Arribas ha explicado que confía en que ese volcado de datos permita saber "qué es lo que ha hecho el conductor en esos momentos", y ha pronosticado que la investigación "no será a corto plazo".



Teodoro Piñuelas, portavoz de UGT, también ha incidido en que la mujer que ha sido dada de alta y "ha sido testigo" del accidente podrá "aportar datos de qué es lo que ha ocurrido y por qué". No obstante, ha recalcado que "si se hubiera cumplido la normativa" de Metro no habría tenido lugar el accidente, ya que "ningún operario de Metro va con personal ajeno a Metro en cabina, y menos en vía de pruebas". Piñuelas considera que "alguien ha autorizado" la presencia de esas personas en la cabina, por lo que ha expresado que en este siniestro "hay que depurar responsabilidades y ver dónde está el fallo" que ha motivado el choque.



Ana María Rodríguez, vicesecretaria del Sindicato de Conductores de Metro de Madrid (SCMM), también ha indicado que para introducir a viajeros en cabina se necesita una "autorización", aunque no ha podido precisar si el gerente la había obtenido o si por convenio "tenía potestad por su cargo" para permitir la entrada al público. Rodríguez sí ha comentado que, dada la condición de gerente del fallecido y su experiencia en Metro de Madrid, "como cargo debe tener la acreditación para circular" en los trenes, así como para circular en vía de pruebas.



No obstante, ha explicado la portavoz del SCMM que aunque es posible que el responsable de Metro pudiese estar utilizando ese tren en vía de pruebas sin incumplir la normativa, "una vía de pruebas es para hacer pruebas".



José Manuel Pérez será enterrado mañana en el cementerio de El Álamo, donde residía junto a su familia, después de un funeral 'córpore insepulto' que tendrá lugar en la Parroquia Santiago Apóstol de la localidad a las 10.30, según ha señalado el párroco de la localidad y Arcipreste de Navalcarnero, Manuel de Castro Martínez.