La Policía lanza a través de las redes sociales una campaña contra el vandalismo

El mensaje es claro: el vandalismo callejero cuesta dinero. Reparar una marquesina, 10.000 euros. Reponer una papelera, 190. Cada banco roto, 230 euros. Un coche patrulla incendiado, 20.000 euros. Son algunos de los datos recogidos en un video que la Policía difunde a través de su canal en You Tube. Y ese dinero lo ponemos todos. Por eso, la Policía llama, desde las redes sociales, a la colaboración de los internautas a través de una cuenta de correo electrónico.

"antivandalismo@policia.es, donde de forma confidencial, sencilla y rápida el ciudadano pueda aportar toda la información o imágenes sobre los responsables de acciones delictivas relacionadas con este tipo de actos vandálicos", explica una portavoz del Cuerpo Nacional de Policía.

Cualquier persona podrá facilitar a la Policía, a través de ese canal, imágenes, videos o información sobre los responsables de acciones vandálicas. También de agresiones o intentos de intimidación a responsables de los servicios públicos.

Las opiniones sobre la iniciativa policial son diversas. "Yo creo que meterse en ese asunto es convertir a los ciudadanos en chivatos otra vez, -señala un joven-. Si es algo evidente puede que sí pero ¿dónde está el límite entre lo que la gente considera valdalismo y lo que no? Muy diferente a la opinión de una mujer: "Me parece fenomenal, por qué no, me parece bien", afirma.

No es la primera vez que la Policía echa mano de las redes sociales para lograr ayuda confidencial. Ya lo hizo para denunciar lugares de venta de droga y lo realiza, de forma permanente, contra la pedofilia en Internet. Más de 250.000 personas siguen a la Policía en su perfil de Twitter y su canal de You Tube supera los dos millones de visitas.