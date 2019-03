Un Policía jubilado salva su vida gracias a que un amigo le dona un riñón

Juan José es un Policía Nacional jubilado y Rubén es escayolista en paro, de 41 años.

Ambos guardan algo en común además de una buena amistad desde que Juan José organizó un equipo fútbol de inmigrantes. Juan José, enfermo, necesitaba un donante de riñón, y Rubén no lo dudó. "No me lo pensé, ahora me siento realizado".

Ha sido galardonado por el Premio Valores Humanos y se siente más que satisfecho.

Juan José por su parte se deshace en halagos del que considera un hijo más, y es que el trasplante ha estrechado aún más los lazos entre ambos.