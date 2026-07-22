Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

AGRESIÓN SEXUAL

Detienen a un monitor acusado de agredir sexualmente a dos menores en un campamento de verano en Tarragona

El acusado ha sido apartado de sus funciones y ha quedado en libertad con medidas cautelares.

Coche de los Mossos

Coche de los Mossos EUROPAPRESS

Publicidad

Blanca Escriche
Publicado:

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes al mediodía a un joven de 23 años por una supuesta agresión sexual a dos menores de edad en un campamento de verano, en el municipio de Tortosa, Tarragona.

El arresto se ha producido después de que dos familias hayan denunciado presuntos tocamientos inapropiados, en un caso consumados y en otro en grado de tentativa, a dos menores del casal de un complejo deportivo de Tortosa, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado. El supuesto agresor, que trabajaba en este casal como monitor del programa Tortosasport, un servicio municipal vinculado a la Regiduría de Deportes, ha sido apartado de sus funciones.

El ayuntamiento manifiesta que se garantizará la protección de los menores

El consistorio ha manifestado "tolerancia cero ante cualquier tipo de abuso o maltrato a niños" y ha activado el protocolo de prevención de abusos sexuales y otros maltratos en la educación en el ocio, previsto por la Generalitat de Cataluña.

Desde el primer momento, el ayuntamiento defiende que ha actuado "con la máxima diligencia para garantizar la protección de los menores y para colaborar plenamente con las autoridades". Asimismo, se ha garantizado “todo el acompañamiento y apoyo que sea necesario" a las familias denunciantes y el resto de las familias usuarias del casal, para proteger "el bienestar emocional de los niños y del resto de monitores y monitoras".

En libertad con medidas cautelares

La plaza 4 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Tortosa ha recibido hoy al detenido por supuestos delitos contra la libertad sexual cometidos sobre 2 menores. La jueza ha dictado medidas cautelares para el detenido que ha quedado en libertad con la prohibición de aproximarse a los menores y de comunicarse con ellos, y prohibición de acudir en el centro deportivo durante 3 meses. Además, tendrá que comparecer en el juzgado siempre que sea requerido.

La causa está abierta por el delito de agresión sexual sin penetración a menores de 16 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, miércoles 22 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Publicidad

Sociedad

Incendio en Almorox

Última hora de los incendios en España en directo | El incendio en Almorox salta a Madrid y se moviliza la UME

El Ayuntamiento abre la restauración de Cibeles al público con 2.640 plazas para visitas gratuitas

La Fuente de Cibeles abre su restauración al público con más de 2.600 plazas gratuitas

Coche de los Mossos

Detienen a un monitor acusado de agredir sexualmente a dos menores en un campamento de verano en Tarragona

VÍDEO: Un coche cae el mar en el puerto de Hondarribia
Accidente

VÍDEO: Un coche cae el mar en el puerto de Hondarribia

Coche Guardia Civil.
Asesinato Las Tablas

Resuelven el crimen de Las Tablas: el autor del asesinato era un marido que se enteró de una infidelidad, mató al amante y acabó suicidándose

Imagen del rapero Hades66 en un concierto
Mallorca

Agreden brutalmente al rapero Hades66 lanzándole un vaso de cristal a la cara en una discoteca de Mallorca

El artista puertorriqueño interrumpió el show y bajó del escenario a buscar al agresor.

Cinta Guardia Civil
Accidente tráfico

Mueren dos mujeres en una moto tras ser arrolladas por un taxi en Formentera

La Guardia Civil ha cortado la carretera en la que tuvo lugar el siniestro y ruega a la población que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

Coche de Guardia Civil

Amenaza con volar un edificio con gasolina para evitar un desahucio en Almería

Isabel Aiún

Isabel Aaiún desaloja su finca por el incendio de Segovia: "Hemos tenido que salir porque el fuego viene muy rápido"

Vías de la estación de Atocha-Almudena Grandes

Muere un trabajador y otros dos resultan heridos en un accidente laboral en una base de Renfe en Villaverde, Madrid

Publicidad