Detienen a un monitor acusado de agredir sexualmente a dos menores en un campamento de verano en Tarragona

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes al mediodía a un joven de 23 años por una supuesta agresión sexual a dos menores de edad en un campamento de verano, en el municipio de Tortosa, Tarragona.

El arresto se ha producido después de que dos familias hayan denunciado presuntos tocamientos inapropiados, en un caso consumados y en otro en grado de tentativa, a dos menores del casal de un complejo deportivo de Tortosa, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado. El supuesto agresor, que trabajaba en este casal como monitor del programa Tortosasport, un servicio municipal vinculado a la Regiduría de Deportes, ha sido apartado de sus funciones.

El ayuntamiento manifiesta que se garantizará la protección de los menores

El consistorio ha manifestado "tolerancia cero ante cualquier tipo de abuso o maltrato a niños" y ha activado el protocolo de prevención de abusos sexuales y otros maltratos en la educación en el ocio, previsto por la Generalitat de Cataluña.

Desde el primer momento, el ayuntamiento defiende que ha actuado "con la máxima diligencia para garantizar la protección de los menores y para colaborar plenamente con las autoridades". Asimismo, se ha garantizado “todo el acompañamiento y apoyo que sea necesario" a las familias denunciantes y el resto de las familias usuarias del casal, para proteger "el bienestar emocional de los niños y del resto de monitores y monitoras".

En libertad con medidas cautelares

La plaza 4 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Tortosa ha recibido hoy al detenido por supuestos delitos contra la libertad sexual cometidos sobre 2 menores. La jueza ha dictado medidas cautelares para el detenido que ha quedado en libertad con la prohibición de aproximarse a los menores y de comunicarse con ellos, y prohibición de acudir en el centro deportivo durante 3 meses. Además, tendrá que comparecer en el juzgado siempre que sea requerido.

La causa está abierta por el delito de agresión sexual sin penetración a menores de 16 años.

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