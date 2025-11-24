La Policía frustra la entrega ilegal de una recién nacida en Málaga que dio positivo en una prueba toxicológica

La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha intervenido en Málaga para impedir la entrega ilegal de una recién nacida. La bebé nació en el domicilio de la madre biológica, en condiciones sanitarias muy deficientes.

La situación se agravó y el traslado urgente al hospital permitió activar los sistemas de protección de menores. Durante la asistencia, la niña dio positivo en una prueba toxicológica y esa circunstancia condujo al hallazgo del posible intento de venta.

A partir de ese momento, la Delegación Territorial de Inclusión Social dictó una resolución de desamparo provisional. La medida derivó en la retirada inmediata de la menor y en su ingreso en una Familia Acogedora de Urgencia. La Junta mantiene ahora la tutela de la recién nacida.

Inicio del expediente de protección y primeras contradicciones

La investigación policial se abrió una vez formalizada la resolución de desamparo. Al tomar declaración a la madre biológica, los agentes detectaron inconsistencias relevantes en su relato. Las contradicciones se centraban en el supuesto vínculo con el hombre inscrito como padre en el Registro Civil.

Esa primera anomalía llevó a estudiar la posibilidad de que se hubiese presentado ante la Administración a una menor ajena como hija propia. Según los investigadores, la inscripción en el Registro contenía datos que no se correspondían con la realidad biológica.

En paralelo, se analizaron las circunstancias del nacimiento, las condiciones sanitarias en las que se produjo y el proceso de atención posterior en el hospital. Esa combinación de factores activó los mecanismos de control sobre la situación de la recién nacida.

Un acuerdo económico para entregar a la menor

Tras las primeras indagaciones, los agentes identificaron el elemento central del caso: un acuerdo económico entre la madre biológica y una pareja en tratamiento de fertilidad. El pacto fijaba la entrega de la bebé a cambio de 3.000 euros.

El plan, expuesto por la investigación, incluía la inscripción fraudulenta del varón como padre en el Registro Civil. Con esa inscripción, los implicados pretendían formalizar una apariencia de filiación para que la menor saliera del hospital bajo la custodia de la pareja. El propósito final era consumar la entrega una vez recibida el alta.

Según el relato policial, el hombre que figuraba como progenitor no es el padre biológico. Su presencia en el Registro formaba parte del mecanismo diseñado para simular la paternidad y posibilitar la transacción.

La alteración de datos esenciales en el acta de inscripción, unida al acuerdo económico, llevó a imputar a los implicados por presuntos delitos contra las relaciones familiares y por falsedad en documentopúblico.

La intervención se produjo antes de que la entrega se materializara. Con la menor ya en un entorno de acogida, la Policía ha cerrado la fase inicial de la investigación y ha dejado el procedimiento en manos de la autoridad judicial y de los servicios de protección.

