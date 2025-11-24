Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido un conductor drogado y sin carné tras huir de un accidente con sus dos hijas menores

Los hechos han ocurrido en la comarca de Osona (Barcelona) donde dos turismos han chocado en la C-17. El presunto implicado ha dado positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas. Además, ha huido del lugar de los hechos con sus dos hijas menores de edad.

Un veh&iacute;culo de los Mossos d'Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Beni López
Publicado:

Los Mosso's d'esquadra han detenido a un hombre de 33 años presuntamente implicado en un accidente de tráfico. El hombre ha dado positivo en drogas e intentó huir corriendo con dos menores. Al varón se le acusa de tres delitos contra la seguridad viaria: conducir sin haber obtenido nunca el permiso, circular bajo los efectos de las drogas y huir del lugar del accidente en el que se vio implicado con sus dos hijas menores. Según han informado los Mossos d'Esquadra y recoge Efe, el hombre tenía en vigor una orden de búsqueda y captura.

El siniestro tuvo lugar en la comarca de Osona (Barcelona) el pasado 20 de noviembre a las 21 horas cuando chocaron dos turismos en la C-17, a la altura de la Tona (Barcelona).

De este incidente una mujer resultó herida de forma leve. Además, en el vehículo del sospechoso los Mossos solo encontraron al acompañante del detenido. Los testimonios apuntaron a que el presunto implicado huyó tras el accidentejunto a dos menores de edad con las que viajaba en el turismo accidentado que resultaban ser sus dos hijas.

Encontrado por un policía fuera de servicio

La búsqueda del conductor huido la llevó a cabo un policía fuera de servicio que se encontraba en el lugar del suceso. Finalmente, lo encontró a 500 metros del accidente junto a las dos menores de edad y fue arrestado por los Mossos.

El detenido dio positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas después de que se le realizara un test de drogas. El hombre pasó a dependencias policiales, mientras que las dos menores resultaron ilesas del accidente y fueron entregadas a un familiar

Una vez en dependencias policiales, los Mossos averiguaron además que el hombre estaba en búsqueda y captura, por lo que quedó detenido acusado de tres delitos contra la seguridad viaria y por la orden de detención vigente. Las dos menores, que resultaron ilesas en el accidente, fueron entregadas a un familiar.

Número de siniestros en España

Afortunadamente, en este caso no ha habido víctimas mortales. No obstante, ante el volante, cualquier prevención es poca. Una premisa que avalan los datos. En España en el año 2024 hubo un total de 136.430 siniestros viales, de los cuales las víctimas mortales representan un 1% (1.785 fallecidos), las personas hospitalizadas un 7% (9.561 personas) y las personas heridas no hospitalizadas un 92% (125.084 personas).

