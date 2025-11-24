Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Investigan posibles filtraciones de exámenes a Ertzaintza: se prohibían móviles y dispositivos en las clases de las Academias

También se investigan posibles incompatibilidades de trabajadores públicos y el rumor ha crecido al conocerse que hay academias que no permiten la entrada de móviles a sus clases.

Imagen de dos Ertzaintzas

Imagen de dos ErtzaintzasX (antiguo Twitter): @ertzaintzaEJGV

La Unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza estaría investigando una posible filtración de exámenes desde la Academia de Arkaute hacia academias privadas.

Según informa El Correo, Asuntos Internos de la Ertzaintza habría interrogado a varios alumnos de la 33º OPE en medio de crecientes acusaciones de irregularidades, algo de lo que se llevaría años hablando y rumoreando.

Los alumnos interrogados habrían aprobado ya la primera parte de la oposición y se están formando en la actualidad en la academia como paso previo a las prácticas en las comisarías. Además de que se estaría investigando la posible filtración de exámenes a academias privadas, también están en el ojo del huracán posibles incompatibilidades de trabajadores públicos.

Básicamente algunos sindicatos se estarían planteando judicializar el tema. Y es que, la Ertzaintza está en plena renovación generacional, en los últimos 14 y 15 años se han convocado unas 4.140 plazas de funcionario y se han presentado entre 2.500 y 5.500 personas., entre las cuales muchas de ellas se habrían formado previamente en academias privadas, que ofrecen clases teóricas, psicotécnicas y otras claves para superar los exámenes.

Blindaron los exámenes... y hubo un 90% de suspensos

Por otra parte, tras las pruebas de la última OPE (la 34 de la Ertzaintza), se redujeron los tiempos de respuesta y tanto la directora de Arkaute, Miren Dobaran, y su 'número dos', Amaya Angulo, quisieron blindar los exámenes para evitar filtraciones. Pues bien, esa 'edición' se cerró con más de un 90% de suspensos en las partes teóricas y psicotécnicas. Sólo siguieron adelante 380 de las 3.609 personas.

En algunas academias no se permiten móviles, relojes...

Los rumores de una posible filtración se acrecientan al conocerse que en algunas de estas academias no permiten introducir aparatos electrónicos ni relojes en las aulas en estas últimas clases. Estas sostienen sostienen que lo hacen para garantizar la privacidad del proceso.

