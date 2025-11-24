Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 24 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

El plan de paz para Ucrania, la dimisión del fiscal general o el juicio Pujol, entre las noticias que marcan la jornada de hoy lunes 24 de noviembre.

Plan de paz para Ucrania

Rusia responde con un ataque a Járkov al avance de las negociaciones de Estados Unidos y Ucrania en el plan de Paz. Tras la última reunión en Ginebra, y tras el descontento de la Unión Europea, hay modificaciones en el borrador. Se habla de lograr una paz justa y sostenible. También del respeto a la soberanía ucraniana.

Venezuela

Desde hoy la Casa Blanca considera al Cartel de los Soles una organización terrorista y ahí incluye a Maduro. Es lo que daría vía libre a cualquier acción contra su régimen. Hay un gran despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Varios de sus diplomáticos ya habrían abandonado Venezuela. Además, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a Venezuela.

Condena al Fiscal

Primeras palabras de Pedro Sánchez sobre la condena al Fiscal General: la respeta, pero no la comparte. De momento, el Gobierno ya trabaja en el relevo de García Ortiz. Si dimite, podría hacerse efectivo mañana en el Consejo de Ministros.

Juicio Pujol

Arranca el macrojuicio por corrupción contra el clan Pujol. En el punto de mira, la enorme fortuna que ocultaron en Andorra durante años. Hoy sabremos, si Jordi Puyol será finalmente juzgado o no por su frágil estado de salud. En el banquillo de la Audiencia Nacional se sentarán sus siete hijos. La sesiones se prolongarán hasta el mes de mayo.

Ataque Vallecas

Un joven atrincherado en su domicilio, aparentemente drogado, intentó atacar con un cuchillo a los agentes. Fue abatido a tiros en Vallecas (Madrid). No pudieron reducirle ni con una pistola táser. Previamente habría intentado apuñalar a varias personas en la calle. La policía investiga ese ataque como un posible acto yihadista.

Políticos en TikTok

El líder del Partido Popular está utilizando también las redes sociales para divulgar sus políticas Manu y lo hace tirando algún que otro dardo al presidente del gobierno. Feijóo se refiere a la recomendación de libros que pedro Sánchez publica los viernes en TikTok. La rivalidad entre ambos está en el congreso y en las redes .

Es un pastor alemán de color gris sable de siete años a punto de la jubilación. Pero tiene una hoja de servicio en la Guardia Civil intachable. Le llaman el "azote de los corruptos".

La medida, que modifica la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, se aprobó el lunes y pretende además evitar el malgasto de agua en la localidad.

