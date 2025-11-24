Singapur deporta al fan que se abalanzó sobre Ariana Grande en el estreno de 'Wicked: For Good'

Singapur ha deportado al fan australiano que se abalanzó sobre Ariana Grande durante el estreno de Wicked: For Goor, la nueva película del fenómeno Wicked. Tras haber cumplido nueve días de prisión en Singapur y haber terminado la condena, el fan, identificado como Johnson Wen, ha sido expulsado fulminantemente y enviado de vuelta a Australia. Además, tiene prohibido volver a entrar al país.

Los hechos tuvieron lugar el jueves 13 de noviembre, en la premier de la nueva película de Wicked: For Good en Singapur, cuando un joven sorprendía a todos los asistentes saltando la valla y lanzándose sobre la cantante Ariana Grande, uno de los rostros más esperadas del estreno, que interpreta a la bruja buena de la película: Glinda. Tras el susto, los agentes de seguridad que se encontraban en la alfombra roja intervinieron de inmediato, redujeron al individuo y lo retiraron del lugar.

Una vez arrestado, el Tribunal decidió elevar ligeramente la pena propuesta a nueve días de prisión, tras considerar que el fan era un "reincidente" y que buscaba llamar la atención. Una vez cumplida esa pena, Wen ha sido expulsado del país.

Wen, un reincidente profesional

El intruso, que llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos, compartió su vídeo del asalto con Ariana Grande como si se tratara de "un logro". No era la primera vez que protagonizaba un acontecimiento de este tipo, y es que ya ha irrumpido en conciertos de Katy Perry y The Weeknd. Wen no solo aparece en conciertos, también ha llegado a saltar al campo durante la Final del Mundial Femenino en 2023, y hasta apareció en una pista de atletismo en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

¿Quién es el 'Troll más odiado del mundo'?

Johnson Wen, es conocido en sus redes sociales como 'Pyjama Man' y él mismo se define como 'el troll más odiado del mundo'. Es un australiano de 26 años, que cuenta con 11.000 seguidores en su red social de Instagram, en la que comparte fotos con famosos. Aunque parezcan simples fotos de un fan con sus ídolos, lo cierto es que lleva años interviniendo en lugares en los que no está permitido entrar, y que después celebra como "un logro". Debido a este tipo de actuaciones, el 'troll más odiado del mundo' acumula más de 20.000 dólares de multas y está vetado en numerosos estados. Emplea sus redes sociales para pedir donaciones para poder saldar sus deudas.

¿Qué es el fenómeno 'Wicked'?

El fenómeno Wickedsigue conquistando al público. Tras el éxito de su primera película, llega ahora Wicked: For Good, que es la segunda parte del largometraje, y que cuenta la historia de la vida de Elphaba, una joven incomprendida debido al color de su piel, que debe descubrir su verdadero poder, hasta que un día, forja una amistad con una estudiante popular llamada Glinda. Sin embargo, su relación llegará a una encrucijada.

Se trata de una precuela de El Mago de Oz, dirigida por Jon M. Chu, e interpretada por Ariana Grande, una de las artistas con más relevancia en el mundo.

