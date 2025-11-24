Detenido un hombre en Palma por dar una brutal paliza a su novia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por haberle pegado una paliza a su pareja en Palma, que fue trasladada al hospital con un traumatismo craneoencefálico.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este domingo, cuando el 091 recibía una llamada en la que se les informaba que una pareja estaba discutiendo fuerte en las escaleras de una urbanización. Tras recibir el aviso, se trasladaron hasta el domicilio dos patrullas y al llegar, se encontraron con un charco de sangre en el suelo de uno de los pisos, y al lado, una mujer tirada con la cara herida.

Los agentes llamaron inmediatamente a los servicios sanitarios, ya que la víctima no podía respirar bien debido a la gran cantidad de sangre que tenía en la boca, y mientras llegaban, los agentes colocaron a la víctima en posición lateral para evitar que se ahogase. Minutos después, fue trasladada en una ambulancia con una posible fractura del tabique nasal, varios cortes en la boca y un traumatismo craneoencefálico.

Al lado de la víctima se encontraba su novio, el presunto autor de la paliza, junto a un bote de cristal roto y sin prestar ayuda a la víctima. Los agentes procedieron a entrevistar al presunto agresor, quien no se mostró colaborativo ni quiso responder a nada, únicamente confesó que era la pareja de la mujer que estaba herida. Fue un vecino de esa urbanización, el que confesó ante los agentes que había escuchado varios golpes, gritos y lloros.

Poco después, los agentes detuvieron al hombre, por un presunto delito de lesiones en el ámbito de violencia de género.

Otros casos similares

Hace tan solo una semana ocurría un caso similar en la localidad madrileña de Alpedrete, donde aparecían los cuerpos sin vida de una pareja de 60 años. Al llegar, los agentes vieron a la mujer con signos visibles de arma blanca, lo que les obligó a investigarlo como un crimen machista.

Al realizarle la autopsia, se confirmó que la mujer tenía 50 heridas de arma blanca, y que había fallecido minutos antes que su marido, quien apareció sin vida en otra habitación del domicilio.

La Guardia Civil considera que se trata un caso de violencia machista, aunque las fuentes indican que no existían denuncias previas y que no se encontraban en el sistema de seguimiento Viogén.

Asesinan a una mujer de 49 años en Zaragoza

Este mismo mes de noviembre tenía lugar otro caso de crimen machista en Zaragoza, cuando una mujer de 49 años fallecía a causa de heridas de arma blanca. Los hechos tenían lugar en una vivienda de la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José y, según confirmaba la Delegación del Gobierno en Aragón, el presunto autor de los hechos era su pareja sentimental, que fue detenido por los agentes poco después del suceso.

Desde que existen registros, 1.330 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Este crimen de Zaragoza, sería el número 35 de violencia de Género en España, en lo que va de año.

