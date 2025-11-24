Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

BRUTAL PALIZA

Detenido un hombre en Palma por dar una brutal paliza a su novia

La mujer ha sido trasladada al hospital con una posible fractura del tabique nasal, varios cortes en la boca y un traumatismo craneoencefálico.

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Polic&iacute;a

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de PolicíaEFE

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por haberle pegado una paliza a su pareja en Palma, que fue trasladada al hospital con un traumatismo craneoencefálico.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este domingo, cuando el 091 recibía una llamada en la que se les informaba que una pareja estaba discutiendo fuerte en las escaleras de una urbanización. Tras recibir el aviso, se trasladaron hasta el domicilio dos patrullas y al llegar, se encontraron con un charco de sangre en el suelo de uno de los pisos, y al lado, una mujer tirada con la cara herida.

Los agentes llamaron inmediatamente a los servicios sanitarios, ya que la víctima no podía respirar bien debido a la gran cantidad de sangre que tenía en la boca, y mientras llegaban, los agentes colocaron a la víctima en posición lateral para evitar que se ahogase. Minutos después, fue trasladada en una ambulancia con una posible fractura del tabique nasal, varios cortes en la boca y un traumatismo craneoencefálico.

Al lado de la víctima se encontraba su novio, el presunto autor de la paliza, junto a un bote de cristal roto y sin prestar ayuda a la víctima. Los agentes procedieron a entrevistar al presunto agresor, quien no se mostró colaborativo ni quiso responder a nada, únicamente confesó que era la pareja de la mujer que estaba herida. Fue un vecino de esa urbanización, el que confesó ante los agentes que había escuchado varios golpes, gritos y lloros.

Poco después, los agentes detuvieron al hombre, por un presunto delito de lesiones en el ámbito de violencia de género.

Otros casos similares

Hace tan solo una semana ocurría un caso similar en la localidad madrileña de Alpedrete, donde aparecían los cuerpos sin vida de una pareja de 60 años. Al llegar, los agentes vieron a la mujer con signos visibles de arma blanca, lo que les obligó a investigarlo como un crimen machista.

Al realizarle la autopsia, se confirmó que la mujer tenía 50 heridas de arma blanca, y que había fallecido minutos antes que su marido, quien apareció sin vida en otra habitación del domicilio.

La Guardia Civil considera que se trata un caso de violencia machista, aunque las fuentes indican que no existían denuncias previas y que no se encontraban en el sistema de seguimiento Viogén.

Asesinan a una mujer de 49 años en Zaragoza

Este mismo mes de noviembre tenía lugar otro caso de crimen machista en Zaragoza, cuando una mujer de 49 años fallecía a causa de heridas de arma blanca. Los hechos tenían lugar en una vivienda de la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José y, según confirmaba la Delegación del Gobierno en Aragón, el presunto autor de los hechos era su pareja sentimental, que fue detenido por los agentes poco después del suceso.

Desde que existen registros, 1.330 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Este crimen de Zaragoza, sería el número 35 de violencia de Género en España, en lo que va de año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un muerto y nueve heridos durante un incendio en un chalet de las Rozas, Madrid

Bomberos de la Comunidad de Madrid acceden a una vivienda incendiada en Las Rozas

Publicidad

Sociedad

Jóvenes en el parque

Los jóvenes de 16 a 21 años son los menos concienciados con la violencia de género

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Detenido un hombre en Palma por dar una brutal paliza a su novia

Martiño Ramos, el exprofesor condenado y huido tras violar repetidamente a una alumna

La 'nueva' vida de Martiño, el profesor fugado tras violar a una alumna: en Cuba con otro nombre, aspecto y fingiendo ser fotógrafo profesional

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.
Sucesos

Detenido un conductor drogado y sin carné tras huir de un accidente con sus dos hijas menores

Imagen de los pies de un bebé
Bebés

La Policía frustra la entrega ilegal de una recién nacida en Málaga que dio positivo en una prueba toxicológica

Violencia vicaria imagen de archivo
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Igualdad presenta una nueva campaña para alertar de la violencia vicaria

El relato, narrado por Ester Expósito, cuenta la historia de cómo un padre utiliza a su hija para hacer daño a la madre.

Buscan a Ares, un joven de 20 años desaparecido en Zaragoza
Aragón

Buscan a Ares Miguel, un joven de 20 años desaparecido en Zaragoza

La Policía Nacional y los bomberos amplían el dispositivo para localizar a Ares Miguel Tiziano, de 20 años, desaparecido desde el 20 de noviembre.

Johnson Wen agarrando a Ariana grande en el estreno en Singapur

Singapur deporta al fan que se abalanzó sobre Ariana Grande en el estreno de 'Wicked: For Good'

Imagen de dos Ertzaintzas

Investigan posibles filtraciones de exámenes a Ertzaintza: se prohibían móviles y dispositivos en las clases de las Academias

Almonte solicita al gobierno la declaración de emergencia en el litoral de Matalascañas por el deterioro del paseo marítimo

Almonte solicita al gobierno la declaración de emergencia en el litoral de Matalascañas por el deterioro del paseo marítimo

Publicidad