Polémica por la nueva ley de mascotas: el Gobierno quiere limitar especies como periquitos o reptiles y sí permitiría los toros

El borrador del nuevo Real Decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales ha abierto un intenso debate sobre qué animales podrán tenerse como mascota en España. La norma, aún en fase de elaboración, plantea restringir la tenencia de animales exóticos y permitir solo especies domésticas, no invasoras y fáciles de mantener en cautividad.

Un listado que decidirá qué animales se permiten

El cambio clave es la creación de dos listados: uno de especies domésticas y otro denominado 'Listado Positivo de Animales de Compañía'. Solo los animales incluidos en este último podrán tenerse legalmente en los hogares.

Esto podría afectar directamente a especies muy comunes. Por ejemplo, aves como los periquitos, canarios o algunas aves silvestres criadas en cautividad podrían quedar fuera si no cumplen los criterios. También están en el punto de mira peces ornamentales de acuario y reptiles como tortugas, iguanas o serpientes, habituales en muchos hogares.

En cambio, el decreto abre la puerta a que ciertos animales considerados tradicionalmente domésticos sí puedan mantenerse, incluso aunque resulten llamativos para el público general. Es el caso de animales de entorno rural como vacas o toros, que podrían entrar dentro de las especies permitidas al no ser exóticos ni invasores, siempre que se garantice su bienestar y unas condiciones adecuadas. Esta posibilidad ha generado sorpresa y críticas por la aparente contradicción entre restringir pequeños animales de compañía mientras se permitirían otros de mayor tamaño.

El objetivo del Gobierno es garantizar el bienestar animal, evitar la introducción de especies invasoras y asegurar que los animales puedan vivir en condiciones adecuadas en entornos domésticos.

Qué ocurrirá con las mascotas actuales

El borrador contempla que los propietarios puedan regularizar los animales que ya tienen. Es decir, no habría una retirada inmediata, pero sí podrían imponerse nuevas condiciones sobre su tenencia, reproducción o comercialización.

Aun así, la incertidumbre sobre qué especies quedarán finalmente fuera del listado ha generado preocupación entre los dueños de mascotas.

El sector critica la medida: "Es desproporcionada"

Desde la Federación Fauna se oponen al planteamiento del decreto y advierten de sus consecuencias. En sus alegaciones, ponen ejemplos concretos de animales que podrían verse afectados pese a no suponer un riesgo real, como aves silvestres mantenidas en cautividad o periquitos, muy extendidos en los hogares.

La federación también menciona casos como el de los toros para criticar que los criterios del listado podrían resultar incoherentes: mientras algunos animales pequeños y habituales podrían prohibirse, otros de gran tamaño y manejo complejo podrían considerarse legales por su carácter doméstico.

Según denuncian, el modelo de listado positivo podría elaborarse sin suficiente base científica y acabar incluyendo restricciones excesivas. Además, alertan de efectos no deseados como el aumento del mercado ilegal o el abandono de animales que dejen de estar permitidos.

El decreto todavía no es definitivo, pero ya ha generado posiciones enfrentadas. Mientras el Gobierno defiende que la medida es necesaria para proteger a los animales y al medio ambiente, el sector reclama una regulación más precisa y basada en criterios técnicos claros.

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