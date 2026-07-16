¿Podría evitarse un incendio como el de Los Gallardos?: "Si hubiera voluntad política de verdad, se puede resolver en una semana"

Más de 20.000. Esa cifra, comparable con la superficie de casi 30.000 campos de fútbol con las dimensiones estándar de la FIFA, son las hectáreas que se han calcinado desde el pasado 1 de junio y que recoge el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hasta hace dos semanas, ya había 21.194,49 hectáreas quemadas, un dato que ya es el más alto de los últimos diez años. Sin embargo, esas 21.194,49 hectáreas no son las definitivas y habría que sumarle todas las que se quemen en los más de 50 focos activos a día de hoy.

Verano tras verano continúan quemándose más hectáreas. Según Paco Castañares, experto forestal, "no aprendemos de un año para otro y olvidamos que el monte crece a una velocidad entre dos y cuatro toneladas por hectárea". Castañares explica que eso es "lo que provoca una acumulación de vegetación que cuando se seca es combustible". Asegura que, "si no tenemos esto en cuenta" o "no actuamos", "tendremos incendios más intensos cada verano" e incluso "lo pasaremos peor que el año pasado".

Un incendio topográfico y esparto: el "cóctel perfecto para hacer un incendio terrorífico"

En lo que llevamos de verano se ha registrado el incendio más voraz del siglo XXI: el incendio de Los Gallardos, en Almería, ha calcinado 7.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros. Tal y como ha explicado Paco Castañares, la complejidad de este incendio es que es "topográfico": "Los topográficos son los que se mueven siguiendo la orografía del terreno, suben muy rápido cuando van cuesta arriba, y cuando se alinea la pendiente a favor con el viento de cola, alcanzan una velocidad mucho mayor". Además, la zona de Los Gallardos cuenta con otra particularidad en lo relativo al combustible. Como ha detallado Paco, "el combustible aquí es esparto, muy inflamable, y en cantidades muy altas tenemos el cóctel perfecto para hacer un incendio terrorífico".

"Huir de un incendio es una ratonera"

Además, el fuego se ha cobrado 13 vidas y todas ellas ya han sido identificadas. Siete de las 13 víctimas mortales proceden de Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia y otra de Estados Unidos, además de un ciudadano español. Tal y como explicó el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, las víctimas trataron de escapar de las llamas por caminos que "no eran los de evacuación", lo que se convirtió en "una verdadera trampa".

Según Castañares, esas muertes se podrían haber evitado y detalla que "las maniobras de evacuación son siempre muy peligrosas y si se espera demasiado a que las llamas estén cerca, más que una evacuación es una huida". Asimismo, insiste en la importancia del confinamiento ante un incendio y detalla que si hay que evacuar, "tiene que hacerse de forma individualizada por funcionarios públicos o agentes de Protección Civil".

También señala que lo que no se puede hacer es dar indicaciones erróneas o poco claras sobre el protocolo de evacuación y detalla que "dejar a la gente sola es una barbaridad". Sobre la cultura del riesgo ante el incendio, Castañares considera que la ciudadanía no conoce "las cosas elementales".

El experto forestal detalla que, aunque "el instinto de supervivencia te hace huir", hay que "tener sangre fría, meterte en casa, cerrar puertas y ventanas, poner toallas húmedas en la parte baja de las puertas para que no entre el humo y situarse en el lado contrario al que llegan las llamas". Además, asegura que "un incendio tan rápido como el de Los Gallardos no causa daños en los hogares" e insiste en que huir "es una ratonera".

"Esta situación se puede resolver en una semana si hubiera voluntad política de verdad"

La falta de preparación ciudadana ante incendios se suma a la baja inversión por parte de las administraciones para frenarlos. Tal y como ha relatado Paco Castañares, "si hubiera voluntad política de verdad y hubieran aprendido lo que muchos decíamos el año pasado, se puede resolver en una semana". Además, sostiene que "tragedias" como la de Los Gallardos provoca que "la normativa se cambie y se introduzcan mejoras" para frenar el avance o evitar los incendios.

Castañares considera que "un pacto de estado entre el Gobierno y las comunidades" sobre este asunto valdría para evitar la quema de miles de hectáreas cada año y se resolvería en tan solo "una semana". Asimismo, alerta de que "si pasa algo dentro de 15 días, un mes o dos meses, alguien tiene que explicar por qué no adoptó las medidas que desde hoy puede adoptar".

¿Se puede evitar una tragedia como la de Los Gallardos?

Para evitar un gran incendio como el sufrido en Los Gallardos, tendrían que cambiar varios factores. Castañares detalla que, entre esos cambios, tendría que situarse "la cultura de la protección, la educación de la gente e indicarla que vive en zonas de peligro y cómo enfrentarlos". Hace especial hincapié en las tareas preventivas que deberían realizarse durante el año como el desbroce: "Habría que desbrozar todo tipo de combustible forestal que haya alrededor de las casas aisladas", sea "en urbanizaciones o "en pueblos".

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