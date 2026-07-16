Una asesora de imagen explica cómo la forma de vestir influye en la autoestima y la confianza: "Nos hace sentirnos mejor"

La imagen deja de ser algo superficial y se convierte en una potente herramienta de transformación. Lo afirma la asesora de imagen y moda valenciana Ana Tarín: "Muchas personas atraviesan cambios personales, profesionales o vitales y dejan de reconocerse frente al espejo. Tienen el armario lleno, pero sienten que no tienen nada que ponerse. A veces llegan a comprar hasta cuatro vestidos para un mismo evento y no consiguen sentirse guapas con ninguno, y el problema, no es la ropa".

La imagen y la moda son una forma de comunicación. Un lenguaje mudo, pero que destila fuerza. En opinión de Ana Tarín: "Es un lenguaje silencioso capaz de transmitir quién eres, por eso, explico la imagen a través de la metáfora del iceberg. La ropa, el color, el peinado o los complementos son solo la parte visible, debajo encontramos la autoestima, la relación con nuestro cuerpo, los límites, la narrativa interna y la forma en que nos percibimos a nosotras mismas. Lo visible refleja lo invisible".

Los complementos, bolsos, diademas, sombreros, collares, pendientes, pañuelos o cinturones son piezas fundamentales a la hora de vestir. Una misma prenda bien combinada puede servir como outfit de día o según cómo la accesoricemos, para salir de noche. Para Ana Tarín, creadora del proyecto Con Alma y Tacón: "La verdadera elegancia no consiste en tener más ropa sino en saber elegir y tener criterio".

¿Cómo elegir un buen fondo de armario?

La asesora de imagen ofrece consejos a la hora de elegir prendas de fondo de armario: "Chaquetas mejor con rayas verticales porque estilizan, al igual que los monos. Y también se gana apostando por prendas versátiles que se pueden utilizar en diferentes contextos, incluso con una simple puntilla que tengamos por casa se puede conseguir un look diferente. Hasta el croché nos puede dar un toque bojo chic, una mezcla de estética bohemia con aire de sofisticación y elegancia".

Un estudio de la Universidad de Chicago (publicado en la revista Research in Social Stratification & Mobility) concluye que arreglarse a diario puede incrementar el salario en un 20%. Según Ana Tarín: "Influye, por eso es importante abordar temas como la imagen corporal, la construcción de la identidad o la importancia que tiene nuestra apariencia en la manera en que nos relacionamos con el mundo".

La imagen y la moda nos mejoran, nos aportan personalidad, refleja quiénes somos. La apariencia atrae.

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