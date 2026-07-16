Cuatro años de prisión para un hombre jubilado por tocar los glúteos de una niña de tres años en el pasillo de un supermercado

Un hombre jubilado ha sido condenado a cuatro años y un día de prisión por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra tras tocar los glúteos "con fuerza" a una niña de tres años y medio en un supermercado de Pamplona.

Los hechos declarados probados en la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, en el subtipo agravado por la circunstancia de que la víctima era menor de cuatro años.

El acusado, que en el momento de los hechos tenía 72 años y es español, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante seis años. Además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada de cinco años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. El tribunal también le impone la obligación de indemnizarla con 600 euros por el daño moral ocasionado, según ha informado el TSJN.

Le tocó los glúteos en el pasillo de un supermercado

Todo ocurrió sobre las 20.15 horas del 25 de enero de 2025. Tanto el inculpado como la niña se encontraban en un supermercado de la capital navarra. Según recoge la resolución judicial, en uno de los pasillos estaba la menor, algo apartada de la madre, jugando con un guante de plástico.

Considerado probado, en este contexto, el hombre "se agachó ligeramente detrás de la niña y tocó con su mano derecha los glúteos con fuerza por encima del pantaloncito que llevaba con conocimiento del carácter sexual de ese acto". Acto seguido, el acusado se marchó de ese lugar con su carro de la compra.

La madre estaba de espaldas a la niña

"Mamá, mamá, ese hombre me ha tocado mi culito", dijo la niña inmediatamente después a su madre, que estaba de espaldas a ella leyendo las indicaciones de una caja de galletas, según recoge la sentencia.

La madre, mientras preguntaba insistiendo de quién hablaba, siguió al inculpado hasta que lo encontró en la zona de la frutería. La madre le recriminó cómo podía hacerle eso a una niña y llamó a su marido, que le dijo que llamara inmediatamente a la policía, dado que el hombre se limitó a responder "vale, vale" de forma esquiva, tratando de abandonar el lugar.

Secuelas psicológicas en la menor

Desde entonces, según expone la resolución, la víctima muestra "determinadas actitudes de rechazo a trabajar con niños en el entorno escolar, no deja que su abuelo la acaricie y, en ocasiones, recuerda lo que le ocurrió en el supermercado con un señor". Además, sufre alteraciones anímicas que han requerido de apoyo psicológico especializado.

Durante el juicio celebrado el 15 de abril, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión para el procesado, mientras que la defensa reclamó la libre absolución.

El acusado sostiene que buscaba apartar a la niña

La sentencia, dictada el 18 de junio, sostiene que no resulta consistente la versión exculpatoria ofrecida por el encausado, quien alegó que simplemente quería apartar a la niña al considerar que no era prudente retirarla rozándole en la zona del cuello.

"En efecto, no está acreditado que el paso fuera tan angosto que requiriera esa modalidad de apartamiento o cualquier otra; la madre estaba junto a la niña y pudiera haberle advertido de la estimada dificultad y, en cualquier caso, ello no justifica que precisamente tuviera que apartar a la pequeña tocándole con fuerza en las nalgas, agachándose ligeramente detrás de ella", apostilla la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Respecto a la declaración de la víctima, los magistrados destacan que, "de un modo cristalino", la pequeña narró la realidad de la situación que se había producido. El tribunal concluye con rotundidad señalando que "ninguna exageración ni fabulación existe en su relato, lleno de expresividad".

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