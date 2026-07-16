Dudas e incógnitas de la muerte de Nikoline, la adolescente noruega atropellada en Mijas

La muerte de Nikoline deja aún muchas incógnitas. La joven noruega de 17 años se encontraba en Marbella celebrando el triunfo de Noruega en uno de los partidos del Mundial.

El cuerpo de la joven fue encontrado a 30 kilómetros de la discoteca donde estaba celebrando la victoria. Se subió a un VTC con destino a Mijas y, con ella, dos chicos que se desconoce si eran amigos o no, si iban en buenas condiciones y por qué la chica se bajó del coche sola en medio de la autopista. ¿Quería coger otro taxi? ¿Quería marcharse sin los dos chicos?

Un camionero pudo presenciar el atropello y corrió hacia la víctima para intentar socorrerla, sin embargo, ya era demasiado tarde.

El teléfono de la víctima, clave

La Guardia Civil ha dejado en libertad sin cargos a un hombre sospechoso del atropello y según fuentes de 'El Español', se cree que limpió el vehículo con lejía en un intento de eliminar pruebas. El teléfono de la víctima ha permitido reconstruir los últimos momentos de la víctima, localizado en el lugar del atropello.

Los investigadores creen que el hombre, conocido por las Fuerzas de Seguridad de la zona, según las fuentes consultadas por el medio mencionado, habría arrollado a la joven la madrugada del domingo 5 de julio y habría conducido hasta su casa, en Calahonda, donde habría sido visto limpiando con lejía su furgoneta.

El hombre negó los hechos y no solo eso, su declaración incurrió en contradicciones que acentuaron las sospechas. No obstante, otras fuentes consultadas aseguraron que ofreció una versión alternativa sobre lo ocurrido, coartada que está siendo comprobada y que podría descartar su implicación en los hechos.

Además, el medio citado cuenta que han dado con la identidad de los dos chicos que se subieron al VTC con Nikoline, "Los jóvenes han explicado que conocieron a la menor viendo el partido de fútbol de Noruega ante Brasil". "Estuvieron de fiesta con ella y la invitaron a alguna copa en la discoteca, pero aseguran que no vieron a la menor consumir drogas".

El conductor del VTC, ha declarado que Nikoline pidió bajarse antes de llegar a su destino, en un tramo de la A-7 en el término municipal de Mijas, donde se alojaba durante sus vacaciones con su madre.

La menor se encontraba en la Costa del Sol disfrutando de unos días de descanso y, al no conseguir contactar con ella, sus padres difundieron un mensaje urgente en redes sociales para denunciar la desaparición.

Madre e hija hablaron por teléfono

Ambas hablaron por última vez sobre las 01:30 horas y, tras no tener más noticias de ella, la madre y el padrastro recorrieron durante horas la zona de Puerto Banús intentando localizarla.

"No era habitual que Nikoline dejara de responder o desapareciera sin avisar, siempre estaba en contacto con ella, también durante las noches", explica la madre. Al no tener éxito en la búsqueda, acudieron a una comisaría de la Policía Nacional para denunciar la desaparición.

La última vez que se vio a la adolescente fue en la discoteca entre las 03:00 y las 04:00. Una de sus amigas se marchó al baño y al regresar, Nikoline ya no estaba.

Alerta de una joven atropellada

Sobre las 5 de la madrugada, varios conductores alertaron al 112 de que una joven había sido atropellada en el kilómetro 1.027 de la A-7 a la altura de Mijas. Los servicios sanitarios al llegar, solo pudieron certificar la muerte de Nikoline.

La adolescente, le habría dicho a sus amigos en la discoteca que se iba a Mijas, algunos incluso la ayudaron a solicitar el transporte. Pero el entorno familiar de la joven insiste en que la menor conocía la zona, ya que no era la primera vez que estaba en Marbella ni en Puerto Banús.

La Guardia Civil sigue investigando los hechos que sucedieron la madrugada del 6 de julio. Los investigadores se preguntan ¿Qué fue lo que interrumpió aquel trayecto? ¿Estaba sola? Cabe destacar que no se descarta un incidente en el interior del vehículo durante el trayecto de vuelta a casa. "Hay muchas incógnitas", ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Javier Salas.

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