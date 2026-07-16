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ROBOS VIVIENDA

Cae una banda que se hacía pasar por policías para asaltar viviendas

Los detenidos, acusados de cinco robos violentos, fueron interceptados en Marbella cuando supuestamente preparaban un nuevo asalto.

Así actuaba la banda que robaba haciéndose pasar por policías

Así actuaba la banda que robaba haciéndose pasar por policías

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Elena Álvarez
Elena Álvarez
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La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal presuntamente especializado en robos con violencia en viviendas habitadas tras detener a cinco personas a las que atribuye cinco asaltos cometidos en Marbella y Alicante. Los investigadores sostienen que los arrestados se hacían pasar por agentes de la autoridad utilizando chalecos, gorras y otros elementos policiales para acceder a los domicilios y sorprender a las víctimas.

La organización, que actuaba de forma itinerante, logró apoderarse de efectos valorados en unos 400.000 euros, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación comenzó el pasado mes de diciembre tras dos robos violentos perpetrados en Alicante. Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos responsables y vincularlos posteriormente con otros dos asaltos cometidos meses antes en Marbella, donde el grupo contaba con infraestructura logística.

Después de varios meses de seguimiento, los agentes localizaron a los cinco sospechosos en Marbella, donde supuestamente se preparaban para cometer un nuevo robo. Fueron interceptados cuando circulaban en una furgoneta en la que transportaban cinco armas de fuego cortas, silenciadores tácticos, abundante munición y diverso material policial, entre él chalecos, ropa, gorras, grilletes y dispositivos luminosos.

Órdenes Europeas de Detención para dos miembros del grupo

Durante la intervención también fueron incautados 31.500 euros en efectivo, balizas GPS, inhibidores de frecuencia, bridas y placas de matrícula dobladas que, presuntamente, utilizaban para dificultar la identificación de los vehículos empleados en los asaltos.

Tras las detenciones, la Policía Nacional llevó a cabo cuatro registros en inmuebles de Marbella y Fuengirola, donde intervino seis vehículos de alta gama y más material supuestamente utilizado para la comisión de los robos.

A los cinco detenidos se les imputan delitos de robo con violencia, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, lesiones, delitos contra la intimidad, usurpación de funciones públicas y pertenencia a grupo criminal.

La investigación continúa abierta y los agentes han solicitado dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega para localizar y detener a otros dos presuntos miembros de la organización que se encuentran fuera de España.

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