Detienen al humorista Héctor de Miguel, más conocido como 'Quequé', en Salamanca

La Policía Nacional ha detenido al humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, porque contra él existía una reclamación judicial por parte de un juzgado de Madrid, cuyo motivo no se ha hecho público.

La detención tuvo lugar en Salamanca, en la noche de este miércoles. El pasado 16 de marzo, la fiscalía de Valladolid pidió 2 años de cárcel por un presunto delito de coacciones (acoso) sobre la presidenta de la Asociación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la propia Polonia Castellanos, ha elevado la petición de condena a cuatro años de prisión por un delito de incitación al odio y otro de acoso además de una multa de 24 meses y una indemnización de 12.000 euros en favor de la víctima.

La decisión de seguir procedimiento contra el humorista se produjo después de que el investigado declarara por videoconferencia. Solo respondió a la jueza instructora y a su defensa.

Polonia Castellanos le reprochó entonces que era muy valiente para incitar a las masas pero luego en el cara a cara es bastante cobarde".

Según Castellanos Quequé incitó a sus seguidores a insultarla por teléfono después de que ésta anunciara una querella contra él por haber hecho apología en favor de dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a los sacerdotes por pederastia.

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