El agresor de la abogada de El Ejido le disparó con una pistola y era un cliente insatisfecho

La agresión que sufrió la abogada de la localidad almeriense de El Ejido se produjo con fuego real y no con un arma de balines, como se apuntó en un primer momento. Tras conocer los hechos también se dijo que el presunto autor de los hechos había perdido el juicio contra una de las partes defendidas por la letrada. Ahora, se ha confirmado que es un cliente insatisfecho con el que la víctima mantenía una disputa relacionada con el cobro de una indemnización.

Según han informado desde la Comisaría de Almería, la víctima recibió un disparo a bocajarro en un costado con una pistola antigua del calibre 32 automático. Como consecuencia del impacto, la abogada se encuentra ingresada con pronóstico reservado, lo que supone un giro respecto a las primeras valoraciones médicas que apuntaban a lesiones de carácter leve.

En un principio, detallaron que el arma empleada era una escopeta de balines

Fuentes policiales han precisado que el agresor es un varón de origen marroquí en situación irregular, que carece de domicilio conocido o de arraigo en la zona. Los agentes de la Policía Nacional mantienen abierto un operativo y está empleando todos los medios humanos y materiales disponibles para tratar de localizarlo y proceder a su detención.

Estos hechos tuvieron lugar en torno a las 9:30 horas del miércoles en la calle Granada del municipio de El Ejido. A esa hora, el teléfono único de emergencias 112 de Andalucía recibió una alerta por el disparo, movilizando de inmediato a la Policía Local, los servicios sanitarios y la Policía Nacional.

Las primeras informaciones que trascendieron del suceso indicaban que el autor era un hombre que había tomado represalias tras perder un juicio en el que la víctima ejercía la defensa de la parte contraria, y que el arma empleada era una escopeta de perdigones o balines.

El Colegio de la Abogacía de Almería condena los hechos

Este ataque ha provocado la condena institucional del Colegio de la Abogacía de Almería y del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), que han emitido comunicados calificando el suceso como un hecho de "extraordinaria gravedad". El órgano autonómico ha subrayado que cualquier agresión o intimidación contra un profesional de la abogacía supone "un ataque directo al propio Estado de derecho".

El Consejo ha recordado que la violencia nunca puede tener cabida como respuesta al ejercicio legítimo de la defensa y ha exigido que la labor de los letrados pueda desarrollarse en un entorno de seguridad y respeto. Asimismo, la Abogacía andaluza ha trasladado su apoyo a la compañera herida y confía en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el completo esclarecimiento de los hechos.

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