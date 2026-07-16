Efemérides de hoy 16 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 16 de julio?

El 16 de julio de 2017, la oposición venezolana organiza una consulta popular de carácter no oficial, convocada por la Asamblea Nacional como respuesta a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el Gobierno de Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral no avaló el proceso y el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró inconstitucional. Ante esto, los contrarios al oficialismo se ampararon en el artículo 71 para convocar el sufragio, vinculándolo con los artículos 333 y 350, los cuales establecen el deber ciudadano de restituir el orden constitucional y desconocer cualquier régimen que contraríe los principios democráticos.

La consulta consistió en tres preguntas: la primera, "¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin el desglose previo del pueblo venezolano?"; la segunda, "¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?"; y la tercera, "¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional?".

Un 16 de julio, pero del 2000, Florentino Pérez gana sus primeras elecciones a la Presidencia del Real Madrid, en las que se impone a Lorenzo Sanz. Contra todo pronóstico, Pérez consiguió ascender directo a la cima de la dirección del club blanco. Su campaña electoral dio de que hablar durante las semanas previas a la votación. El empresario salió ante los medios y afirmó: “Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid”. Los medios se tomaron a broma esa promesa, Figo no solo era uno de los mejores futbolistas del momento, sino también el capitán del F.C. Barcelona, el eterno rival de los merengues. Pero la promesa fue más que suficiente para que los socios le dieran su voto de confianza, en caso de no cumplirla debería pagar los abonos de la temporada de cada uno de los socios abonados al club.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de julio?

1661.- El Banco de Estocolmo, primera entidad en emitir papel moneda en Europa.

1884.- Primera edición del torneo de tenis de Wimbledon femenino. Ganó Maud Watson al vencer a su hermana Lilian.

1920.- Por el tratado de Saint-Germain en-Laye se acuerda la paz en la I Guerra Mundial y se desmembra el imperio austrohúngaro.

1945.- Primera explosión atómica estadounidense en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México. Fue la prueba 'Trinity', de 21 kilotones.

1950.- Uruguay conquista en Río de Janeiro la Copa del Mundo de fútbol frente a Brasil (2-1), conocido por el 'Maracanazo

1965.- Inauguración del túnel del Mont Blanc en los Alpes entre Francia e Italia. Tres días después se abrió al paso del tráfico.

1980.- Juan Antonio Samaranch es elegido presidente del Comité Olímpico Internacional.

1990.- El Parlamento de Ucrania declara la soberanía de la segunda república más importante de la URSS.

2001.- Jacques Rogge, cirujano belga, es elegido presidente del COI y sucede a Juan Antonio Samaranch.

2015.- El Congreso español reforma la ley del aborto que impide que las menores interrumpan el embarazo sin permiso paterno. En vigor desde el 23 de septiembre.

2023.- Carlos Alcaraz conquista su primer Wimbledon al derrotar en la final al serbio Novak Djokovic.

¿Quién nació el 16 de julio?

1723.- Joshua Reynolds, pintor inglés.

1872.- Roald Amundsen, explorador noruego.

1907.- Barbara Stanwyck, actriz estadounidense.

1929.- Carmelo Alonso Bernaola, compositor español.

1948.- Rubén Blades, músico y político panameño.

1964.- Miguel Induráin, exciclista español.

1990.- Antón Álvarez, cantante español conocido por 'C. Tangana'.

¿Quién murió el 16 de julio?

1896.- Edmond de Goncourt, escritor francés.

1985.- Heinrich Boll, escritor alemán y Nobel 1972.

1989.- Nicolás Guillén, poeta cubano.

1990.- Miguel Muñoz, exfutbolista y entrenador español.

1991.- Robert Motherwell, pintor estadounidense.

2015.- Alcides Ghiggia, futbolista uruguayo y héroe del 'Maracanazo'.

2023.- Jane Birkin, cantante y actriz británica.

¿Qué se celebra el 16 de julio?

Hoy, 16 de julio, se celebra el Día Mundial de la Serpiente.

Horóscopo del 16 de julio

Los nacidos el 16 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 16 de julio

Hoy, 16 de julio, se celebran Nuestra Señora del Carmen y los santos Valentín, Fausto y Sisenando.