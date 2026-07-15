Pedro Sánchez, sobre la demolición de la Verja de Gibraltar: "Hoy el Campo de Gibraltar es puente y no barrera"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presenciar el acto institucional de demolición de la Verja de Gibraltar en La Línea de la Concepción. El acto está previsto a partir de las 12 horas y le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Es la primera comparecencia del jefe del Ejecutivo tras conocer la sentencia a su hermano, David Sánchez, que le condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación en la Diputación de Badajoz.

Durante la comparecencia, el presidente ha detallado que "hoy cae el último muro de Europa occidental" y considera que "estamos abriendo un nuevo tiempo lleno de oportunidades para los andaluces que viven en el campo de Gibraltar". Asimismo, ha asegurado que "el acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido es justo y protege nuestros intereses".

Para Sánchez ese acuerdo cumple con lo propuesto durante su legislación. Asegura que "salvaguardar los derechos de los trabajadores transfronterizos ha sido la prioridad de este Ejecutivo" y sostiene que en "el ámbito de transportes, se abre el aeropuerto de Gibraltar para ofrecer nuevas oportunidades al turismo y a la inversión". Además, el jefe del Ejecutivo señala que "con la eliminación de la Verja se da paso a un periodo de prosperidad compartida" y asegura "que el acuerdo al que han llegado la UE y el Reino Unido es justo, protege los intereses de España y cumple con creces los objetivos que se había marcado el Gobierno para esa negociación".

También ha agradecido al primer ministro británico Keir Stramer este acuerdo y reconoce "la labor de los cuerpos de seguridad".

Por último, el presidente del Ejecutivo ha detallado que "hoy miramos a las Columnas de Hércules como puerta que abrimos a nuevos horizontes". Para Sánchez, "los conflictos son para ser resueltos y esa es la mejor reivindicación". El presidente del Ejecutivo sostiene que se "atreven a transformar un espacio de separación de uno de prosperidad compartida"

Durante la comparecencia, Pedro Sánchez ha aprovechado para felicitar a la selección española de fútbol. Ha afirmado que en "todo el país está la ilusión de ser campeones del mundo" y les da las "gracias por hacernos vibrar y soñar". Por último, espera que "la segunda estrella esté al caer".

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