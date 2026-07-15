Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

GIBRALTAR

Pedro Sánchez, sobre la demolición de la Verja de Gibraltar: "Hoy el Campo de Gibraltar es puente y no barrera"

El presidente del Ejecutivo asegura que con la demolición de la Verja cae "el último muro de Europa occidental".

Imagen de Pedro Sánchez

Imagen de Pedro Sánchez ANTENA 3 NOTICIAS

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presenciar el acto institucional de demolición de la Verja de Gibraltar en La Línea de la Concepción. El acto está previsto a partir de las 12 horas y le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Es la primera comparecencia del jefe del Ejecutivo tras conocer la sentencia a su hermano, David Sánchez, que le condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación en la Diputación de Badajoz.

Durante la comparecencia, el presidente ha detallado que "hoy cae el último muro de Europa occidental" y considera que "estamos abriendo un nuevo tiempo lleno de oportunidades para los andaluces que viven en el campo de Gibraltar". Asimismo, ha asegurado que "el acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido es justo y protege nuestros intereses".

Para Sánchez ese acuerdo cumple con lo propuesto durante su legislación. Asegura que "salvaguardar los derechos de los trabajadores transfronterizos ha sido la prioridad de este Ejecutivo" y sostiene que en "el ámbito de transportes, se abre el aeropuerto de Gibraltar para ofrecer nuevas oportunidades al turismo y a la inversión". Además, el jefe del Ejecutivo señala que "con la eliminación de la Verja se da paso a un periodo de prosperidad compartida" y asegura "que el acuerdo al que han llegado la UE y el Reino Unido es justo, protege los intereses de España y cumple con creces los objetivos que se había marcado el Gobierno para esa negociación".

También ha agradecido al primer ministro británico Keir Stramer este acuerdo y reconoce "la labor de los cuerpos de seguridad".

Por último, el presidente del Ejecutivo ha detallado que "hoy miramos a las Columnas de Hércules como puerta que abrimos a nuevos horizontes". Para Sánchez, "los conflictos son para ser resueltos y esa es la mejor reivindicación". El presidente del Ejecutivo sostiene que se "atreven a transformar un espacio de separación de uno de prosperidad compartida"

Durante la comparecencia, Pedro Sánchez ha aprovechado para felicitar a la selección española de fútbol. Ha afirmado que en "todo el país está la ilusión de ser campeones del mundo" y les da las "gracias por hacernos vibrar y soñar". Por último, espera que "la segunda estrella esté al caer".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El hermano de Pedro Sánchez, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa

Imagen de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz

Publicidad

España

Sánchez y Feijóo, en el Congreso de los Diputados

El CIS vuelve a dar aire al PSOE a quien le da una distancia de 7,9 puntos con respecto al PP

Imagen de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, sobre la demolición de la Verja de Gibraltar: "Hoy el Campo de Gibraltar es puente y no barrera"

Abogado de David Sánchez

El abogado de David Sánchez, sobre la sentencia: "No se buscaba la condena de mi cliente, sino que tuviera repercusión en la espalda de otros"

Efemérides
ETA

Josu Ternera recurre su absolución en Francia y retrasa su entrega a España

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley contra la Violencia Vicaria
VIOLENCIA VICARIA

El Gobierno aprueba el proyecto de ley contra la violencia vicaria que retira la patria potestad a los padres condenados por maltrato

Bustinduy en el Congreso de los Diputados
CONGRESO

El Congreso tumba la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno con el voto en contra de Junts, PP y Vox

El PP cree que el "acuerdo" que debe aprobarse es el de "la convocatoria de elecciones" y Vox acusa al Gobierno de "castigar a los españoles".

Antena 3 Noticias
Premios Princesa Girona

La Princesa Leonor, sobre los galardonados en los Premios Princesa de Girona 2026: "Mis influencers favoritos son inteligentes naturales"

La princesa Leonor ha felicitado este martes a cada uno de los premiados en el Liceo de Barcelona.

David Sánchez

Caso David Sánchez: de un enchufe en la Diputación de Badajoz a una condena por prevaricación

Esther Muñoz y Elma Saiz

El PP pide la dimisión de Pedro Sánchez mientras que el Gobierno confía en que se constate la inocencia de David Sánchez

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista, durante su comparecencia en el Senado

La UCO señala que el PSOE pagó a Leire Díez 43.225 euros a través de Gaspar Zarrías y el despacho de Ismael Oliver

Publicidad