Identificadas las 13 víctimas mortales del incendio de Los Gallardos tras concluir el proceso de ADN

El proceso de identificación de las 13 víctimas mortales del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha quedado concluido después de que la autoridad judicial validara la identidad de los tres últimos cuerpos mediante pruebas genéticas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha dado el visto bueno a todas las identificaciones tras completarse el cotejo de las muestras de ADN, con lo que finaliza una de las fases más delicadas tras la tragedia.

El balance definitivo de fallecidos lo integran ocho mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. Entre ellos hay un ciudadano español y doce extranjeros: siete del Reino Unido, tres de Bélgica, uno de Francia y otro de Estados Unidos.

Doce de las víctimas fallecieron en la zona afectada por el incendio. La decimotercera es una mujer británica de 93 años que murió días después en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería a consecuencia de las graves quemaduras sufridas.

La identificación de los tres últimos cuerpos ha sido posible tras recibir las muestras biológicas aportadas por sus familiares, un procedimiento en el que también han colaborado las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

El Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha sido el encargado de obtener los perfiles genéticos de los fallecidos. Dadas las circunstancias en las que fueron recuperados los cuerpos, el análisis de ADN ha sido el único método que ha permitido confirmar su identidad.

Una vez completado el proceso, las familias han sido informadas personalmente por agentes de la Guardia Civil, con el apoyo de profesionales de la psicología. Toda la coordinación ha recaído en el Centro Integrado de Datos, activado conforme al protocolo previsto para incidentes con múltiples víctimas.

Los dos supervivientes continúan en estado crítico

Mientras avanza la gestión de las consecuencias del incendio, los dos únicos supervivientes del grupo que intentó escapar de las llamas permanecen ingresados en estado crítico.

Se trata de Simon y Lisa, una pareja británica que fue localizada con vida por la Guardia Civil durante las labores de búsqueda realizadas al día siguiente del incendio. Ambos presentaban graves quemaduras después de quedar atrapados durante su huida, en la que fallecieron siete personas que viajaban con ellos.

La familia ha puesto en marcha una campaña solidaria para ayudar a sufragar los gastos derivados de los desplazamientos, el alojamiento y la estancia en España durante la recuperación de ambos, un proceso que, según explican sus allegados, será largo.

En el mensaje difundido a través de la iniciativa, los familiares relatan que, cuando Simon y Lisa fueron encontrados por los equipos de rescate, pidieron ser salvados porque querían volver a reunirse con sus hijos. Ese deseo ya se ha hecho realidad, ya que los tres han podido viajar hasta España para acompañarlos durante su ingreso hospitalario. Junto a Lisa también permanece su hermana gemela.

La familia ha querido agradecer públicamente el trabajo desarrollado por la Guardia Civil, los servicios de emergencia y los vecinos de la comarca, cuyo apoyo consideran fundamental desde el inicio de la tragedia. Asimismo, destacan la solidaridad recibida a través de la campaña de recaudación de fondos, que ya ha superado las 50.000 libras esterlinas gracias a las aportaciones de más de un millar de personas, una cantidad que permitirá hacer frente a parte de los gastos derivados de la hospitalización y la estancia de sus familiares en España.

Con la identificación de todas las víctimas queda cerrada la fase forense de esta tragedia mientras la atención sigue centrada en la evolución de los cuatro heridos en estado muy grave que continúan luchando por su vida en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

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