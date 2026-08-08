Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera

La línea de tren de pasajeros de Madrid-Extremadura ha sido cortada este sábado después de que una persona haya sido arrollada mortalmente en un paso a nivel a la altura de Talavera de la Reina.

El terrible accidente ha tenido lugar a las 11:52 en dicho paso a nivel situado en una vía paralela a la calle Pepino. Tras el siniestro, la circulación del tren, que transporta a 225 personas ha quedado cortada. Según Renfe, los pasajeros "disponen de confort".

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local, médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y bomberos de Talavera de la Reina.

También hubo una ayer en Cataluña

Esta interrupción ferroviaria se suma a la que hubo ayer en Cataluña, cuando las líneas RL3 y RL4 de Rodalíes entre Manresa y Lleida-Pirineus quedó suspendida, como consecuencia de un atropello de una persona en las inmediaciones de la estación de Bell-lloc d'Urgell, en la provincia de Lleida.

El incidente obligó a detener el tráfico ferroviario en este tramo mientras los servicios de emergencia y los equipos ferroviarios trabajaron en la zona.

Como medida para minimizar los retrasos en los viajeros, se organizó un servicio alternativo de transporte por carretera que permitió cubrir el recorrido afectado hasta que pudo restablecerse la circulación de los trenes.

Por su parte, Adif explicó que el atropello tuvo lugar en un punto de paso "no autorizado", por lo que recordó la importancia de cruzar las vías únicamente por los lugares habilitados, y respetar las medidas de seguridad establecidas para evitar este tipo de accidentes.