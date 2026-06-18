Piden 13 años de prisión para El Jincho por una presunta agresión sexual a una joven discapacitada

El rapero madrileño El Jincho está acusado de violar a una joven, de 20 años y con una discapacidad del 41%, en la habitación de un hotel de Valencia tras uno de sus conciertos en la sala Repvblicca de Mislata. Junto a él, está también acusado por otra agresión sexual a esta misma víctima el rapero Osiris El Enemy y ambos se enfrentan a duras penas de 13 años de cárcel.

La agresión sexual sucedió durante la noche del 4 de noviembre de 2023 cuando la denunciante y una amiga a un concierto en un local de Mislata donde actuaban los dos acusados: David C. V., más conocido como El Jincho, y Escol Osiris G. R.

Cuando acabaron sus conciertos, las dos jóvenes se fueron a las 23:00 horas de la noche junto con los dos raperos al hotel del barrio de Benicalap de Valencia donde estaban alojados. Según sostiene la Fiscalía, cada una entró en la habitación de cada uno de los raperos.

Cuando la denunciante se encontraba en la habitación con Osiris El Enemy, este le pidió tener sexo con ella. Según el escrito de acusación, la joven se habría negado de forma tajante en repetidas ocasiones.

La chica, con un grado de discapacidad del 41%, accedió a la presión del rapero y tuvo sexo con acceso carnal con él. En el momento en el que consiguió salir de la habitación, fue a buscar a la habitación donde estaba su amiga con la intención de marcharse de allí.

Cuando llegó a la otra habitación, vio a El Jincho desnudo y sentado en la cama tras supuestamente tener sexo consentido con la amiga. Posteriormente, le dijo que pasara y estando junto a ella, le pidió que le hiciera una felación.

La joven se negó, pero presuntamente el rapero le cogió por la cabeza y le obligó a hacerlo, lo cual también se trataría de una agresión sexual con acceso carnal.

Mientras todo esto ocurría, la amiga estaba en el baño y nada más salir, ambas se marcharon de allí tras lo ocurrido. La víctima denunció los hechos en una comisaría de Policía Nacional dos días después tras contárselo a su padre.

Compromís pide más prevención y protección a las víctimas tras el caso de El Jincho

La diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha defendido que la petición de la Fiscalía de 13 años para el rapero El Jincho recuerdan "la importancia de seguir reforzando la prevención, la educación en igualdad y la protección a las víctimas para que ninguna mujer tenga miedo a denunciar frente a quienes cuestionan la palabra de las víctimas o intentan minimizar las agresiones".

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