Una persona muy radicalizada es detenida por embaucar a mujeres jóvenes para que se unan a la causa yihadista

El pasado martes, en la Ciudad Autónoma de Melilla, la Policía Nacional detuvo a un hombre que contactaba con mujeres jóvenes para incitarlas a participar en una organización yihadista a través de técnicas de control sobre ellas.

El acusado utilizaba de manera directa e indirecta una manipulación sobre mujeres jóvenes para captarlas y se unieran a la causa yihadista. El investigado mantenía reuniones físicas donde les hacía llegar los perceptos religiosos propios de una organización terrorista. En la mañana de ayer, el detenido fue puesto a disposición judicial y el Juzgado decretó competente su ingreso en prisión.

La investigación del caso

Se descubrió que el detenido utilizaba las redes sociales para contactar y localizar a personas vulnerables y susceptibles para ser captadas. Tras un primer contacto, este se encontraba físicamente con jóvenes para difundir sus creencias religiosas y les animaba a conocer a otras jóvenes para adoctrinarlas con la causa.

Durante el registro del domicilio del detenido, los agentes incautaron varios dispositivos informáticos y documentación que se encuentra siendo analizada por los especialistas.

La operación fue realizada por el cuerpo de seguridad de la Comisaría General de Información y contó con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Melilla y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español. La investigación fue dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número Cinco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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