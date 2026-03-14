Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Melilla

Una persona muy radicalizada es detenida por embaucar a mujeres jóvenes para que se unan a la causa yihadista

La Policía Nacional detiene a un hombre por su presunta participación en delito de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y autoadoctrinamiento terrorista y adoctrinamiento a terceros.

Una persona muy radicalizada es detenida por embaucar a mujeres jóvenes para que se unan a la causa yihadista

Una persona muy radicalizada es detenida por embaucar a mujeres jóvenes para que se unan a la causa yihadista

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

El pasado martes, en la Ciudad Autónoma de Melilla, la Policía Nacional detuvo a un hombre que contactaba con mujeres jóvenes para incitarlas a participar en una organización yihadista a través de técnicas de control sobre ellas.

El acusado utilizaba de manera directa e indirecta una manipulación sobre mujeres jóvenes para captarlas y se unieran a la causa yihadista. El investigado mantenía reuniones físicas donde les hacía llegar los perceptos religiosos propios de una organización terrorista. En la mañana de ayer, el detenido fue puesto a disposición judicial y el Juzgado decretó competente su ingreso en prisión.

La investigación del caso

Se descubrió que el detenido utilizaba las redes sociales para contactar y localizar a personas vulnerables y susceptibles para ser captadas. Tras un primer contacto, este se encontraba físicamente con jóvenes para difundir sus creencias religiosas y les animaba a conocer a otras jóvenes para adoctrinarlas con la causa.

Durante el registro del domicilio del detenido, los agentes incautaron varios dispositivos informáticos y documentación que se encuentra siendo analizada por los especialistas.

La operación fue realizada por el cuerpo de seguridad de la Comisaría General de Información y contó con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Melilla y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español. La investigación fue dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número Cinco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

DURAS IMÁGENES | Brutal agresión a una menor en Pontevedra: "Le arrancaron mechones y los exhibía como un trofeo"

DURAS IMÁGENES | Brutal agresión a una menor en Pontevedra: "Le arrancaron mechones y los exhibía como un trofeo"

Publicidad

Sociedad

Dos heridos en el accidente de un camión de mercancías peligrosas en la A-2 en Arcos de Jalón (Soria)

Confinados dos pueblos de Soria de manera preventiva por un camión incendiado

VÍDEO: Se derrumba una torre del castillo de Escalona, en Toledo

VÍDEO: Se derrumba una torre del castillo de Escalona, en Toledo

La Policía Nacional detiene a dos personas tras agredir a un profesor en Alcoy

Una madre y su hijo golpean y arrancan un trozo de oreja a un profesor en Alicante

Ciudad de la Justicia de Málaga.
BROTE PSICÓTICO

Mata a golpes a su madre con una cajonera y es condenado a ocho años de internamiento psiquiátrico en Estepona

Una persona muy radicalizada es detenida por embaucar a mujeres jóvenes para que se unan a la causa yihadista
Melilla

Una persona muy radicalizada es detenida por embaucar a mujeres jóvenes para que se unan a la causa yihadista

Desmantelada en Barcelona una red que combinaba estafas sentimentales con falsas inversiones inmobiliarias
ESTAFA

Desmantelada en Barcelona una red que combinaba estafas sentimentales con falsas inversiones inmobiliarias

Los detenidos habrían gestionado cerca de 760.000 euros a través de más de 500 movimientos bancarios, provocando un perjuicio económico que podría alcanzar los 500.000 euros para las víctimas.

El presidente de China, Xi Jinping, en una foto de archivo
Efemérides

Efemérides de hoy 14 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 14 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 14 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Yihadismo

El ISKP, la rama más activa de Daesh, preocupa a los servicios de inteligencia europeos como la mayor amenaza yihadista

La Guardia Civil hizo un despliegue por toda la localidad de Burgos

Detenido por secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y atrincherarse en un pueblo de Burgos

Herida grave una niña de 12 años tras ser atropellada en Hortaleza

Herida grave una niña de 12 años tras ser atropellada en Hortaleza, Madrid

Publicidad