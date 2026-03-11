El yihadismo en España cambia de perfil: aumentan los casos de mujeres y menores entre los captados

En los últimos años, los servicios de inteligencia españoles han detectado un cambio preocupante en el yihadismo. Los terroristas han cambiado su manera de actuar: ahora buscan a personas cada vez más jóvenes, incluso menores de edad, y utilizan las redes sociales para captar y radicalizar a nuevos seguidores.

Un experto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha explicado a Antena 3 Noticias que "el terrorista está más allá del mundo físico. Se manifiesta en el virtual". Daesh, el grupo yihadista, se mueve por internet analizando perfiles, observando a los usuarios y contactando con aquellos que le resultan más vulnerables.

Otra experta en antiterrorismo del CNI añade que "saben cómo llegar a ellos, cómo ganarse su confianza. Les ofrecen una identidad de grupo, algo que muchos jóvenes buscan".

Hasta hace unos años, el perfil más común de un yihadista en España era el de un hombre de entre 25 y 45 años, inmigrante, de origen norteafricano y con pocos recursos económicos. Pero ahora ha cambiado y, según la experta, con las redes sociales, "nada de eso importa, cualquier persona está a su alcance". Por eso, las organizaciones se centran ahora en jóvenes más manipulables.

Según los datos del CNI, "la mayoría de nuestros objetivos no superan los 25 años. De hecho, muchos son menores de edad, incluso inimputables, es decir, menores de 14 años". Estos jóvenes pueden pasar por un proceso de "radicalización express" desde sus propias habitaciones, sin que su entorno sospeche nada.

El experto detalla que ahora "el proceso de radicalización es más corto y se fija en otros parámetros: no tanto en el fanatismo religioso, sino más en el gusto por la violencia".

Aumento de las mujeres

Otro cambio importante es el papel de las mujeres. Antes eran secundarias, pero ahora se detectan más casos de chicas adolescentes radicalizadas. Según la experta del CNI, "las utilizan para compartir información y difundir propaganda yihadista. Muchas veces no sabes si van a pasar a la acción o no".

El reclutamiento clásico ha sido sustituido por uno digital, lo que complica el trabajo de los investigadores: "Las investigaciones empiezan con un dato técnico, un número de teléfono, una IP". Los expertos coinciden en que el nuevo yihadismo es virtual, sin fronteras y ejecutado desde cualquier lugar del mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.