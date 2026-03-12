El yihadismo se infiltra en videojuegos para captar y radicalizar menores

Las plataformas de videojuegos se han convertido en un nuevo escenario para la propaganda yihadista. Servicios de inteligencia de distintos países analizan desde hace tiempo cómo grupos extremistas utilizan estos espacios digitales para contactar con menores, difundir mensajes y detectar posibles perfiles vulnerables. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a una serie de tres reportajes, con información exclusiva, sobre la actividad del terrorismo islamista en el mundo, y en España.

El fenómeno forma parte de una estrategia que los expertos definen como "gamificación de la violencia", es decir, la adaptación de mensajes extremistas al formato de los videojuegos. En lugar de emplear los canales tradicionales de propaganda, los radicales crean escenarios virtuales que imitan dinámicas propias del juego para atraer a jóvenes usuarios.

Se trata de un entorno aparentemente inofensivo, pero diseñado con un objetivo concreto. "Puede parecer, al final, un escenario infantil. Los muñecos, el diseño...Pero, si lo estudiamos en profundidad, realmente, es el fenómeno de la gamificación de la violencia".

Escenarios virtuales con simbología yihadista

En estos espacios digitales se recrean escenarios que imitan estructuras o actividades vinculadas a grupos terroristas. Los personajes aparecen vestidos con estética asociada a combatientes yihadistas y los participantes adoptan diferentes roles dentro del juego.

"Cada uno de ellos va vestido acorde a cómo debería ir vestido en la realidad simulando esos grupos yihadistas. Se asignan roles de yihadista, de posible ataque suicida... Hay que tener en cuenta que cada avatar es una identidad. Una persona del mundo real".

Los usuarios interactúan mediante avatares, identidades digitales que representan a jugadores reales. Entre ellos se encuentran niños y adolescentes que, en muchos casos, desconocen quién está realmente al otro lado de la pantalla.

Chats para difundir propaganda

Uno de los elementos clave de esta estrategia es el uso de los chats integrados en las plataformas de juego. Estos espacios permiten mantener conversaciones en tiempo real entre los participantes. "Un chat en el cual intercambian experiencias, intercambian opiniones...".

A través de estas conversaciones, los radicales comparten contenidos de propaganda, mensajes ideológicos y materiales vinculados al extremismo. También utilizan estos canales para observar el comportamiento de los jugadores. "Permite ver cuál de ellos puede ser más proclive a un proceso de captación y radicalización".

Este análisis del comportamiento digital ayuda a identificar a quienes podrían ser más susceptibles de iniciar un proceso de radicalización.

Menores utilizados para financiar propaganda

En algunos casos, los menores que participan en estas comunidades virtuales acaban contribuyendo económicamente sin ser plenamente conscientes de ello. "Estos chavales donan muchas veces su propia paga para ayudar a la organización terrorista, simplemente, por solaridad".

Además de captar seguidores, los radicales utilizan estos espacios para difundir contenidos propagandísticos y para ampliar sus redes de apoyo.

La actividad se produce dentro de plataformas de videojuegos muy populares. Para evitar ser detectados, los grupos extremistas adaptan su comportamiento a las normas de uso de cada servicio. "Se van adaptando a sus términos de servicio".

Una de las estrategias consiste en modificar símbolos o iconografía para que no resulten fácilmente identificables por los sistemas de control. "Que no sea explícitamente una bandera terrorista pero que sea lo suficientemente parecida como para que incite los mismos comportamientos y sentimientos". De este modo logran burlar los algoritmos de moderación y mantener activos sus espacios de interacción.

