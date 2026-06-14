Detienen a dos hermanos por agredir con botellas a varios agentes en Bizkaia

Dos hermanos jóvenes han sido detenidos durante la madrugada de este domingo, tras unos graves incidentes ocurridos en las fiestas patronales de Etxebarri, en Bizkaia. Los hechos se desarrollaron en el recinto festivo del barrio de Kukullaga, donde se congregaba un numeroso grupo de personas.

La situación empezó cuando agentes de la Policía Local detuvieron a un joven acusado de agredir a un agente. Tras el arresto, varias personas se enfrentaron a los policías, dificultando la actuación policial y obligando a pedir ayuda a la Ertzaintza.

El hermano del detenido intentó impedir el arresto

Cuando llegaron las patrullas al lugar de los hechos, los agentes tuvieron que formar un cordón de seguridad para proteger a los policías locales, y garantizar el traslado del detenido. Pero justo en ese momento, el hermano del arrestado intentó impedir la actuación policial y, según el Departamento de Seguridad, agredió a un miembro de la Ertzaintza, por lo que también fue detenido.

Un agente fue agredido con una botella

Los altercados se intensificaron cuando alrededor de un centenar de personas comenzaron a lanzar botellas y otros objetos contra los agentes. Como consecuencia, un ertzaina recibió el impacto de una botella en la cabeza y tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario, para recibir atención médica.

Las autoridades continúan investigando lo sucedido durante una noche marcada por los enfrentamientos, y la tensión en las celebraciones festivas de la localidad vizcaína.

Otros sucesos similares

Hace justo un año ocurría una noticia similar, cuando un numeroso grupo de personas increpaba y agredía a varios agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza, en el municipio guipuzcoano de Azpeitia. Los hechos tenían lugar después de que una patrulla identificara y sancionara a un joven por el eslucimiento de bienes públicos, ya que había realizado pintadas en el mobiliario urbano.

Los hechos comenzaron alrededor de las cuatro de la mañana, cuando un grupo de jóvenes se congregaba frente a las dependencias de la Policía Local, donde comenzaron a increpar y agredir a los agentes presentes.

Ante la escalada de tensión, patrullas de la Ertzaintza acudieron en apoyo de los policías municipales, e intervinieron para tratar de controlar la situación.

Durante los enfrentamientos, dos agentes de la Ertzaintza resultaron heridos. Finalmente, un concejal del Ayuntamiento intervino como mediador y logró que el grupo de personas comenzara a dispersarse.

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