"Si he pecado por pintarlo pido perdón, pero no he podido terminarlo"

Cecilia es posiblemente uno de los personajes más buscados hoy en nuestro país. Es la octogenaria vecina de Borja, en Zaragoza que, en un gesto de buena voluntad, decidió restaurar por su cuenta una pintura del s.XIX.

Ella lo hizo con su mejor intención, pero lo cierto es que el resultado es más que discutible. Un equipo de restauradores profesionales se va a hacer cargo de esa obra para intentar que recupere en lo posible su aspecto original. La mujer, de hecho, se ha ofrecido ya a colaborar con ellos.

Está previsto que el próximo lunes esta espontánea restauradora se reúna con este equipo de profesionales. A ellos les va a explicar los materiales utilizados para obtener este sorprendente resultado.

Cecilia lleva años restaurándola y nadie se lo había prohibido. Dice que la obra todavía está por terminar. Sin duda se ha convertido en un atractivo turístico para el pequeño municipio de Borja.

Cecilia, de 80 años, se encuentra muy afectada por lo sucedido: "Si yo he pecado por pintarlo, pido perdón, pero lo he hecho con muy buena intención". No deja de repetir que no ha podido terminar su trabajo. "No me arrepiento de querer arreglarlo, pero no he podido terminarlo".

"Sé pintar. Desde pequeña en el colegio he hecho exposiciones y he vendido muchos cuadros", asegura Cecilia. Teresa García, la nieta del verdadero autor de la obra no le guarda rencor: "Le doy todo mi apoyo, es una señora muy mayor. Estaba la pobre muy disgustada".

En la calle, el debate social continúa. "No hay derecho. Si se hubiera hecho antes no se hubiera llegado a esta situación", cree una vecina. "Yo tengo cuadros de ella en mi casa y están muy bien. Algo le ha pasado", afirma otra vecina de Borja.

Hoy el muro del templo es casi un lugar de peregrinación. Todos quieren comprobar con sus propios ojos el antes y el después del famoso Cristo de Borja.

Repercusión en las redes sociales

Como ya es habitual en este tipo de casos, la historia del fresco de la iglesia de Borja no ha dejado impasible a nadie. La prensa internacional se ha hecho eco del asunto y las redes sociales se han volcado.

De "masacre" califica en su portada el diario francés Le Monde lo ocurrido en la iglesia de Borja. Un asunto que también recoge el británico Daily Telegraph.

En la red, la noticia ha corrido como la pólvora. En Twitter, el 'Ecce mono' ya es Trending Topic. "Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a ver como restaurar un 'Ecce homo' del s.XIX", "Ahora ya no sé si mi hijo me hace dibujos o se dedica a restaurar 'Ecce Homo' en secreto" y "Hola, soy la restauradora del 'Ecce Homo'. Aquí os dejo un adelanto de mi próxima restauración, 'La Gioconda'" son algunos de los tweets que se han hecho eco de la restauración.

En Facebook se han creado varios grupos donde no cesan los comentarios: "De la creadora de 'Las Caras de Bélmez', llega 'Ecce Homo'". Avispados comerciantes en menos de 24 horas han puesto a la venta camisetas con la nueva imágen.

Lo cierto es que ya se cuentan por cientos las hilarantes versiones de la pintura aparecidas en la red en las últimas horas. Personajes reales y ficticios, obras de arte, cantantes, nobles... Nadie puede escapar a la creatividad de los internautas.