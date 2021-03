Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, denuncia el uso de las imágenes de su hijo muerto en Internet

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, se ha mostrado indignada en una durísima rueda de prensa en la que ha denunciado la utilización de su hijo en internet y la publicación de imágenes de su hijo muerto.

Ya ha denunciado y seguirá haciéndolo

La madre de Gabriel Cruz ha asegurado todo tipo de estrategias en internet para ganar likes a costa del asesinato del pequeño Gabriel. Incluso ha desvelado que ha tenido que denunciar a un individuo por subir a la red unas supuestas fotografías de su hijo fallecido.

Páginas gore durísimas

Patricia Ramírez se ha mostrado desolada y ha ido más allá en sus denuncias. Asegura que han aparecido fotografías en páginas 'gore' donde podría estar utilizándose, supuestamente, el nombre de su hijo.

"Entiendo que las fotos son duras, pero imaginaros para su madre que tenga que soportar esto, pasar por la Policía Nacional, por el juzgado de Guardia y mendigar porque esto no pase", explicaba Patricia Ramírez sobre el uso de las imágenes de su hijo menor fallecido.

"Nunca he buscado protagonismo con mi hijo ni he permitido nadie se beneficie de él", explicaba la madre, quién ha solicitado que las víctimas "no tengamos que pasar por este tipo de abusos".

La madre de Gabriel Cruz ha advertido que -"tras tres años callada"- "quién vuelva a atentar contra mi hijo o contra mi daño personal, se las verá conmigo en el juzgado, en Europa, en el defensor del menor y donde haga falta" ha asegurado.

Uso partidista del pequeño Gabriel

Durante la rueda de prensa también se ha referido a los partidos políticos de este país; considera que han utilizado la imagen de su hijo "con fines partidistas", expresaba Ramírez.

"Pedro Sánchez no solo se comprometió a generar una ley que me amparase que yo tuviera que estar pasando por esta situación, sino que ninguna de las víctimas nos viéramos sometidas a este trato vejatorio", decía la madre de Gabriel Cruz.

Ha pedido al Gobierno que redacte una ley "que proteja de las barbaridades que se comenten en redes sociales amparados en el anonimato".

Patricia Ramírez, notablemente emocionada, también se ha referido a la asesina del pequeño Gabrial, Ana Julia, y ha asegurado que "esta persona a lo único que tiene derecho es al olvido absoluto", porque "el que tenía derecho a vivir era mi hijo", asegura Ramírez.