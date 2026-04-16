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La pasarela que provocó la muerte de seis jóvenes en Santander colapsó por la rotura de un herraje por corrosión

La corrosión provocó un fallo en la unión de las vigas de la pasarela. La rotura se produjo justo en la zona de pliegue de la chapa.

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La pasarela que provocó la muerte de seis jóvenes en Santander, colapsó por la rotura de un herraje por corrosiónEuropa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

La pasarela costera de El Bocal, en Santander, colapsó el pasado 3 de marzo provocando la muerte de seis estudiantes y dejando herida grave a otra chica por la rotura de un herraje por efecto de la corrosión, lo que causó un fallo de la unión de apoyo de vigas secundarias de la estructura de madera sobre vigas principales.

"La causa última del colapso de la pasarela consiste en el fallo de la unión de apoyo de las vigas secundarias sobre las vigas principales. El fallo se produce por cortante vertical sobre el herraje, una vez que el mismo ha perdido sección resistente por efecto de la corrosión. La rotura del herraje se produce por la zona de pliegue de la chapa".

Concluye el perito judicial

Es la conclusión a la que ha llegado el perito judicial, tras inspeccionar 'in situ' el puente durante la visita que este profesional, ingeniero de Caminos, y realizó al lugar de los hechos el pasado 2 de abril, Jueves Santo.

En el documento requerido por la titular de la Plaza número 1 de Instrucción de Santander, adelantado por 'El Diario Montañés', él perito concluye además que "no hay constancia de la existencia de un plan de mantenimiento" de la pasarela, construida en 2014, y que el mantenimiento realizado fue "insuficiente", en tanto que "la labor de inspección fue negligente, si es que se llegó a hacer".

Muchas preguntas

Señala sobre la intervención de la Demarcación de Costas, en julio de 2024, que la reparación acometida abarcó "las barandillas" del puente, pero "no se realizó ninguna actuación sobre la estructura de madera, ni sobre los herrajes, ni sobre la tornillería de las uniones estructurales".

De este modo, añade, se llevaron a cabo trabajos encaminados a "garantizar la seguridad de utilización frente al riesgo de caídas por el lateral de la pasarela, pero no se realizó ninguna labor encaminada a garantizar la seguridad estructural de la pasarela".

Sobre los materiales empleados, el ingeniero y perito apunta que los herrajes de sujeción de las vigas secundarias de la pasarela siniestrada deberían ser "de acero inoxidable".

Y acerca de los estribos existentes, indica que "presentan un muy alto grado de deterioro por corrosión, hasta el punto de que, al recoger un trozo de herraje roto que se encontraba en el suelo, se me deshizo en las manos".

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Noticias de hoy, jueves 16 de abril de 2026

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