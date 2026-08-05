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Un panecillo, mortadela o una lata de atún: el menú de los militares desplegados en Ceuta por la crisis migratoria

La Asociación de Tropa y Marinería califica de "vergüenza" las condiciones en las que reciben la comida.

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La comida de los militares en Ceuta | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Casi una semana llevan los militares desplegados en Ceuta lleva ya casi una semana y, según denuncian algunos de ellos, las condiciones de trabajo no están siendo las mejores. Una de las quejas más repetidas tiene que ver con la comida que reciben durante sus largas jornadas de servicio.

La polémica surgió después de que se difundiera una fotografía en redes sociales en la que se mostraba el menú que, supuestamente, se entrega a los agentes, En la imagen aparece un panecillo, mortadela o chorizo, una lata de atún, una fruta o yogur y dos botellas de agua.

Los militares están afrontando turnos de hasta 16 horas, con apenas dos horas de descanso entre servicio y servicio. El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), Marco Antonio Gómez, ha expresado su malestar, considerando que es "una vergüenza".

"No es lógico, es indignante la forma en la que nuestros militares están recibiendo la alimentación y si los queremos totalmente machacados trabajando y no los alimentamos al final no pueden rendir de la forma en la que tienen que rendir" ha subrayado.

"Gracias al señor Marlaska"

A esto se suma una denuncia enviada al correo de 'El Faro de Ceuta' por un familiar de uno de los efectivos donde utiliza un tono irónico para señalar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el responsable de las condiciones de los cuerpos de seguridad.

"Gracias al señor Marlaska, los policías que salieron de Sevilla a las cuatro de la mañana y han estado trabajando hasta las cinco de la tarde han podido disfrutar de un gran menú", comienza.

Después describe lo que recibieron al terminar la jornada: "Una bolsa de plástico conteniendo dos pepitos de pan duro, un envoltorio de papel de aluminio con cuatro rodajas de chopped de lata grasiento, una lata de atún pequeña sin marca de conservera ni fecha de caducidad y dos botellas de agua pequeñas calientes".

El familiar termina con otra frase irónica: "Su generosidad tremenda". Además, en esa misma denuncia también se cuestionan las condiciones de alojamiento, ya que los agentes fueron instalados en un cuartel donde "los colchones están en muy mal estado y llenos de polvo", con "una sola sábana por cama y tres toallas para seis personas", asegura.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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