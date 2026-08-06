Noticias de hoy, jueves 6 de agosto de 2026

La crisis migratoria o las palabras de Trump, entre las noticias más destacadas de este jueves 6 de agosto.

Crisis migratoria

La crisis migratoria de Ceuta continúa marcando la agenda política y social una semana después de la entrada masiva de personas desde Marruecos. Según los datos del Ministerio del Interior, unas 72.000 personas cruzaron la frontera, en su mayoría a nado, en una operación que dejó más de un centenar de fallecidos y una situación que todavía dista de haberse normalizado. Aunque parte de los migrantes ya ha abandonado la ciudad, miles permanecen en ella y la atención se centra ahora en los menores no acompañados, cuyo número mantiene desbordados los recursos de acogida.

Las palabras de Trump

"Habéis visto lo que ha pasado en España. Invadieron y ocuparon la ciudad". Es lo último de Trump sobre Ceuta. Está ya en modo electoral. En noviembre se somete al examen de las urnas en las elecciones de mitad de mandato. Podría perder su mayoría en las dos cámaras del Congreso. Así que utiliza lo que pasa a más de 6 mil kilómetros de la Casa Blanca para arremeter contra todos, desde España, pasando por Europa y, cómo no, contra sus rivales demócratas.

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