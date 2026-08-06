Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 6 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 6 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, jueves 6 de agosto de 2026

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La crisis migratoria o las palabras de Trump, entre las noticias más destacadas de este jueves 6 de agosto.

Crisis migratoria

La crisis migratoria de Ceuta continúa marcando la agenda política y social una semana después de la entrada masiva de personas desde Marruecos. Según los datos del Ministerio del Interior, unas 72.000 personas cruzaron la frontera, en su mayoría a nado, en una operación que dejó más de un centenar de fallecidos y una situación que todavía dista de haberse normalizado. Aunque parte de los migrantes ya ha abandonado la ciudad, miles permanecen en ella y la atención se centra ahora en los menores no acompañados, cuyo número mantiene desbordados los recursos de acogida.

Las palabras de Trump

"Habéis visto lo que ha pasado en España. Invadieron y ocuparon la ciudad". Es lo último de Trump sobre Ceuta. Está ya en modo electoral. En noviembre se somete al examen de las urnas en las elecciones de mitad de mandato. Podría perder su mayoría en las dos cámaras del Congreso. Así que utiliza lo que pasa a más de 6 mil kilómetros de la Casa Blanca para arremeter contra todos, desde España, pasando por Europa y, cómo no, contra sus rivales demócratas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Efemérides de hoy 6 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 6 de agosto?

Efemérides de hoy 6 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 6 de agosto?

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, jueves 6 de agosto de 2026

Crisis migratoria en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Una semana después, Ceuta sigue desbordada y el reparto de menores enfrenta a las comunidades

Efemérides de hoy 6 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 6 de agosto?

Efemérides de hoy 6 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 6 de agosto?

Imagen de jóvenes migrantes
Crisis migratoria

Ceuta habilita nuevos espacios para menores migrantes ante la "extraordinaria presión" que soporta el sistema

Imagen del perro de los Mossos d'Esquadra, Speed
Incendios

Speed, el perro policía que puede detectar si un incendio ha sido provocado

Imagen de archivo de la Policía Nacional.
Murcia

Asesinada una mujer tras ser presuntamente acuchillada por su pareja en Murcia

La Policía busca actualmente a su pareja, que se ha dado a la fuga tras lo ocurrido.

Muere un hombre sin hogar tras quemarse a lo "bonzo" en Granada
andalucía

Muere un hombre de 52 años sin hogar tras quemarse a lo bonzo en una bañera en Órgiva, Granada

El individuo, de 52 años y nacionalidad finlandesa, presentaba, presuntamente, problemas de salud mental.

Imagen de la situación de muchos migrantes en Ceuta

Los vecinos de Ceuta y las ONG identifican informalmente a menores recién llegados, poniendo el foco en las niñas

La Guardia Civil recupera las joyas sustraídas a una mujer de 89 años durante su ingreso en un hospital

La Guardia Civil investiga la muerte de un recién nacido en A Coruña cuya madre negó el embarazo

Antena 3 Noticias

Un panecillo, mortadela o una lata de atún: el menú de los militares desplegados en Ceuta por la crisis migratoria

Publicidad