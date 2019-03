Los padres de Bretón, preocupados tras visitarle en la cárcel

Limpiar la pequeña área del módulo donse se encuentra en la carcél de Alcolea, en Córdoba. . Esta es la tarea encomendada a José Bretón. La primera desde que ingresara en la cárcel el pasado 21 de octubre. Hasta ahora permanecía totalmente desocupado, sin más actividad que leer o comer en su celda, y con presos de apoyo las 24 horas del día. Así es el regimen más duro en prisión, el protocolo para evitar suicidios.

Pero la dirección del centro penitenciario ha decidido suavizarle un poco más sus condiciones de vida entre rejas. Además de la tarea de limpieza, ahora puede usar para comer cubiertos algo menos endebles que los que usaba antes, pero sin llegar a ser metálicos. Otra de las concesiones, una de las mayores quejas de Bretón: poder usar un cepillo de dientes con mango.

El habitual para los presos incluidos en el protocolo de suicidios no tiene, con el fin de evitar que el interno lo use como un pincho. Algo que molestaba especialmente a José Bretón, que al parecer no toca nada con las manos sin antes haberlo limpiado. Son las primeras licenias que se le otorgan tras conocer su informe psiquiátrico, que habla de un José Bretón sin ningún trastorno ni enfermedad mental. Un hombre, eso sí, más afectado ahora que cuando ingresó en prisión. Así lo asegura la psicóloga que lo visita a menudo en el centro. Más afectado, pero no hundido.

Totalmente convencido de la resolución del caso

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, cree que la desaparición de Ruth y José en el Parque Cruz Conde de la capital cordobesa el 8 de octubre del año pasado, fecha desde la que no se han hallado pistas sobre su paradero, "no va a caer en un caso sin resolver", algo de lo que se muestra "absolutamente convencido", y es más, "tengo la certeza de que encontraremos respuesta a este drama".

Así lo ha relatado el representante del Ejecutivo central en la provincia que ha admitido que el caso "se está retardando desde las 24 horas siguientes que no aparecieron", de modo que considera que "todo lo que no sea que aparezcan unos seres inocentes que han sido sustraídos de su ambiente querido y familiar", pues, "es retraso".